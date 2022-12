Tagesspiegel Plus In jeder Hinsicht geht es ums Überleben : So trifft Russlands Angriffskrieg die ukrainische Wirtschaft

Verbrannte Felder und Angst vor Raketen: Ein Logistikunternehmer und ein Landwirt berichten, wie sie über die Runden kommen. Und warum sie trotz eingebrochener Exporte und hoher Inflation optimistisch bleiben.