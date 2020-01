Eigentlich ist der Auftrag mit einem Volumen von 18 Millionen Euro für Siemens nur ein kleines Ding. Aber die Signalanlagen für die Güterbahnstrecke zur geplanten australischen Kohlemine Carmichael sind für den deutschen Vorzeigekonzern zur politischen Belastungsprobe geworden. Wie kaum ein Unternehmen zuvor wird Siemens von der Fridays-for-Future-Bewegung bestürmt.

Ihre Forderung: Siemens soll raus aus dem Megaprojekt. Das Bergwerk des indischen Mischkonzerns Adani gilt als eines der klimaschädlichsten Industrievorhaben der Welt – und das in Australien: Auf dem Kontinent wüten Buschbrände historischen Ausmaßes. Wissenschaftler sehen einen Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und der Feuerkatastrophe.

Doch die Proteste der Fridays for Future haben nicht gewirkt. Am späten Sonntagabend teilte Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser nach einer Vorstandssitzung per Twitter mit, dass der Konzern an der Zulieferung zum Kohleprojekt festhalten werde. Siemens habe alle Optionen geprüft und sei zu dem Schluss gekommen, dass man allen vertraglichen Verpflichtungen nachkommen müsse.

Kaeser teilte zudem ein Pressestatement, in dem er die Entscheidungsgrundlage erläutert: Das Projekt basiere beispielsweise auf hunderten Seiten Umweltverträglichskeitsprüfung. Auch hätten neben der australischen Regierung und den Gerichten auch die betroffenen indigenen Gruppen dem Kohleprojekt des indischen Unternehmens Adani zugestimmt. „Es wäre eine Beleidigung für die arbeitende Bevölkerung Australiens und die wachsenden Bedürfnisse Indiens, sich dem Druck der Anti-Adani-Protestler zu beugen“, so Kaeser weiter. Und: Das Projekt wäre auch ohne die Beteiligung von Siemens weitergegangen.

Zudem schrieb er, der Konzern werde aus dem Fall lernen und Nachhaltigkeitsgremium schaffen, um Umweltfragen in Zukunft besser zu managen.

Der Dax-Manager hatte bereits im Gespräch mit der deutschen Klimaaktivistin Luisa Neubauer am vergangenen Freitag erklärt, dass er zwischen unterschiedlichen Interessen stehe. Überraschend bot er Neubauer einen Aufsichtsratsposten bei der neuen Gesellschaft Siemens Energy an, mit der Siemens sein Kraftwerks- und Energiegeschäft an die Börse bringen will. Aber Kaesers Kalkül, seine derzeit schärfsten Kritiker auf diese Weise einzubinden, ging nicht auf. Die 23-Jährige lehnte ab und schlug ihm vor, statt ihrer ein Mitglied der parallelen Klimaschutzinitiative „Scientists for Future“ aufzunehmen. Dem wiederum erteilte Kaeser eine Absage. Man habe schon genug Wissenschaftler.

Vertrauensverlust bei Kunden hätte gedroht

Abzuwarten bleibt, wie die Öffentlichkeit auf die Entscheidung von Siemens reagieren wird. Der Konzern versucht unter Kaesers Führung seit geraumer Zeit zu ergrünen. So will das Unternehmen bis 2030 klimaneutral werden und betont, pro Jahr würden seine Technologien die Emissionen weltweit um mehr als 600 Millionen Tonnen reduzieren. „Zum Vergleich: Der CO2-Ausstoß von Australien betrug 2017 über 550 Millionen Tonnen“, sagte ein Sprecher.

Man verfüge auch über die effizienteste Kohlekraftwerkstechnologie mit einem Wirkungsgrad von rund 45 Prozent. Länder wie Indien bräuchten „übergangsweise fossile Brennstoffe“, um ihre Bürger mit Strom versorgen zu können. Die Entscheidung rund um Adani könnte das Klimaschutz-Image des Konzerns nun aber beschädigen.

Aktivisten von Fridays for Future demonstrieren vor dem Siemens-Standort bei Hannover. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Dennoch: Dass Kaeser das vergleichsweise kleine Signalanlagen-Projekt nicht einfach gekippt hat, kann nach Einschätzung aus wirtschaftspolitischen Kreisen in Berlin auf Image-Überlegungen anderer Art beruhen. Indem Siemens nun dem Druck der Klimaschützer standhält, dokumentiert der Konzern auf dem internationalen Markt Vertragstreue und Verlässlichkeit. Ein Rückzug aus dem Carmichael-Projekt hätte zum Vertrauensverlust bei wichtigen bestehenden und potenziellen Kunden führen können – beispielsweise in den Ländern, in denen noch Milliarden in neue Kohlekraftwerke investiert werden.

Unter Kommunikationsexperten in der Wirtschaft gilt die öffentliche Zuspitzung beim Siemens-Adani-Deal als besonders interessanter Fall. Zahlreiche Unternehmen haben bekundet, sich den Pariser Klimazielen verpflichtet zu fühlen und diesen ihre Geschäftsstrategien unterzuordnen. Allzu viel ist bisher aber nicht passiert.

Mehr zum Thema Klimaproteste in Berlin Fridays For Future beschließt neue Strategie

Da Siemens alter deutscher Industrieadel ist und einer von nur drei deutschen Konzernen unter den 100 größten der Welt, hätte der Rückzug vom Adani-Projekt sicherlich eine Signalwirkung auf die gesamte deutsche Exportwirtschaft haben können. Drastischer drückte es Klimaaktivistin Neubauer am Sonntagabend aus: Kaeser mache einen „unentschuldbaren Fehler“. (mit Georg Ismar, Lisa Nguyen, Nora Zaremba, dpa)