Großbritanniens scheidender Premierminister Boris Johnson hat für den Bau eines neuen Atomkraftwerks im Osten des Landes eine staatliche Finanzierung in Höhe von 700 Millionen Pfund (812 Millionen Euro)zugesagt.

Das sei nur ein Teil von insgesamt 1,7 Milliarden Pfund staatlicher Gelder, die für die Entwicklung eines großen Nuklearprojekts bereitstünden, sagte Johnson am Donnerstag in einer Rede. Das geplante Atomkraftwerk Sizewell C werde "zehntausende Arbeitsplätze" schaffen, sagte er.

Schon im Juli hatte die britische Regierung den Bau des Atomkraftwerks Sizewell C genehmigt. Die Anlage soll über eine Leistung von 3200 Megawatt verfügen und damit sechs Millionen Haushalte versorgen können.

Federführend ist bei dem Bau der französische Energiekonzern EDF, dieser hält 80 Prozent an dem Projekt. Die übrigen 20 Prozent liegen bei dem chinesischen Staatskonzern CGN.

Johnson denkt an "nächste Generationen"

Es wäre "Wahnsinn", das Projekt nicht voranzutreiben, das "den Energiebedarf nicht nur dieser, sondern auch der nächsten Generation" decken würde, sagte Johnson.

Er rate, "mit der prophetischen Offenheit und Klarheit eines Mannes, der im Begriff ist, die Fackel des Amtes zu übergeben", auf Atomkraft und auf Sizewell C zu setzen, fügte der Noch-Premier hinzu. Am kommenden Dienstag wird er das Amt für seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin freimachen.

Insgesamt verfügt das Vereinigte Königreich über 15 Nuklearreaktoren an acht verschiedenen Standorten. Viele der Reaktoren erreichen jedoch bald das Ende ihrer Laufzeit. Großbritannien leidet wie viele europäische Länder unter stark gestiegenen Energiepreisen. (AFP)