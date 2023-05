VDV fordert Ausbau des ÖPNV-Angebots Nach einem Monat knapp 10 Millionen 49-Euro-Tickets verkauft

Einen Monat nach dem Start des Deutschlandtickets haben rund zehn Millionen Menschen ein Abonnement dafür abgeschlossen. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) gab dazu am Mittwoch neue Zahlen heraus.

Demnach sind davon rund fünf Millionen Kundinnen und Kunden sogenannte Umsteiger , die von ihren bestehenden Abonnements zum 49-Euro-Ticket wechselten

, die von ihren bestehenden Abonnements zum 49-Euro-Ticket wechselten 4,3 Millionen Fahrgäste haben zuvor Einzeltickets oder Monatskarten ohne Abo genutzt

700.000 Menschen sind reine Neukundinnen und Neukunden

VDV-Präsident Ingo Wortmann geht davon aus, dass die Verkaufszahlen aufgrund der Tarifwechsel weiter steigen werden. Die Anzahl derjenigen, die aus bestehenden Abos ins Deutschlandticket wechseln, werde in den kommenden Wochen noch deutlich steigen, erklärte er am Mittwoch. Die Anzahl der rund 700.000 neuen Gäste, die zuvor den Nahverkehr in der Regel nicht nutzten, bezeichnete er als „gutes erstes Ergebnis“.

Das 49-Euro-Ticket Das Deutschlandticket gibt es seit Anfang Mai. Es berechtigt zum Preis für 49 Euro im Monat zu bundesweiten Fahrten im öffentlichen Nahverkehr. Dafür ist der Abschluss eines Abos nötig, das monatlich kündbar ist.

Wortmann forderte vor diesem Hintergrund aber auch den Ausbau des Angebots im Nahverkehr. „Der Ausbau und die Modernisierung des ÖPNV-Gesamtsystems müssen ganz oben auf der politischen Agenda bleiben. Wir brauchen neben dem Deutschlandticket auch das Deutschlandangebot im ÖPNV“, sagte der Verbands-Präsident.

Der VDV werde gemeinsam mit Bund und Ländern über bundesweite Verbesserungen des Angebots sprechen, kündigte er an. Das Deutschlandticket reiche für viele Menschen, die vor Ort kein adäquates Bus- und Bahnangebot hätten, nicht aus, um dauerhaft auf den Nahverkehr umsteigen zu können. Das belegt auch eine ältere Umfrage zu diesem Thema.

Zum Vergleich: Verkaufszahlen des 9-Euro-Tickets

Im Aktionszeitraum von Juni bis August 2022 wurden rund 52 Millionen 9-Euro-Tickets verkauft, dazu kamen etwa zehn Millionen Abonnentinnen und Abonnenten, die es über die drei Monate automatisch erhalten haben. Das gab der VDV 2022 bekannt. (mit AFP)