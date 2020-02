Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) warnt angesichts des Rodungsstopps für die Tesla-Fabrik in Brandenburg vor einer Schwächung des Wirtschaftsstandorts Deutschland. „Genehmigungsverfahren für Industrieanlagen haben sich nicht erst seit dem Antrag eines US-Unternehmens zu einem massiven Investitionshemmnis entwickelt“, sagte BDI-Präsident Dieter Kempf dem Tagesspiegel. „Wenn jetzt nicht entschieden gegengearbeitet wird, droht der Investitionsstandort Deutschland nachhaltig Schaden zu nehmen.“

Am Samstag hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg die Rodungsarbeiten auf dem Gelände für die geplante Tesla-Fabrik in Grünheide südlich von Berlin gestoppt. Die Grüne Liga Brandenburg und der Verein Landschaftspflege und Artenschutz in Bayern (VLAB) hatten dazu Eilanträge eingereicht.

Verfahrensdauer hat sich fast verdoppelt

„Nach wie vor drohen wegen Einwendungen und Klagen durch NGOs Verzögerungen im Genehmigungsverfahren“, kommentiert Kempf weiter. Für die Planungs- und Investitionssicherheit in Deutschland müsse es klarere Regeln und Fristen für Einwendungen geben. „Nur so kann verhindert werden, dass Industrieprojekte nachträglich verzögert oder sogar vollständig gestoppt werden.“ Es brauche eine „zügigere Genehmigungspraxis in Deutschland“.

Schon bei der Jahresauftaktpressekonferenz des BDI hatte Kempf schnellere Verfahren gefordert. Allerdings war er damals noch davon ausgegangen, dass Tesla ohne Verzögerungen bauen kann. „Es wundert mich schon“, sagte Kempf damals, „warum dann plötzlich alles möglich ist, wenn der politische Wille da ist.“ Und er schlussfolgerte: „Das kann ja im Umkehrschluss nur bedeuten, dass der politische Wille bei anderen Projekten fehlt.“

Teslas Zeitplan in Gefahr

Laut BDI hat sich die Verfahrensdauer in den vergangenen zehn Jahren fast verdoppelt. Bis ein Mobilfunkmast in Deutschland genehmigt werde, dauere es im Schnitt 18 Monate, im Ausland läge der Wert bei nur vier bis sechs Monaten. „Es muss aufhören, dass Partikularinteressen für die Allgemeinheit wichtige Investitionen teils über zehn oder 20 Jahre verzögern können“, forderte Kempf damals.

Mehr zum Thema Tesla-Rodung in Grünheide gestoppt Platzt der Starttermin für die Gigafactory?

Tatsächlich spricht auch Tesla inzwischen davon, dass der Zeitplan für den Fabrikneubau nicht mehr gehalten werden könnte. In einem Bericht für die US-Börsenaufsicht SEC schreibt Tesla, der Bau sei „mit einer ganzen Reihe von Unsicherheiten verbunden“, etwa durch Gesetzesvorgaben. Man habe es in Deutschland mit „komplexen Umwelt-, Produktions-, Gesundheits- und Sicherheitsgesetzen“ zu tun. Auch negative Folgen für die Geschäftsergebnisse schloss das Unternehmen nicht aus. Noch bis zum 5. März ist es möglich, Einwände gegen die Fabrik vorzubringen. Ob das vorläufige Rodungsverbot von Samstag bestehen bleibt, will das Gericht bis Ende Februar entscheiden.