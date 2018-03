Gestörte Beziehung: Die Datenaffäre schadet Facebook. Foto: imago/Ralph Peters

Hamburgs Justizsenator Till Steffen will ein Zeichen setzen: Der Grünen-Politiker hat angekündigt, sein Facebook-Profil zu löschen. Hintergrund ist die Debatte um die unerlaubte Nutzung der Informationen von Millionen Facebook-Nutzern durch die Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica. „Ich kann Facebook nicht mehr das nötige Mindestmaß an Vertrauen entgegenbringen“, teilte Steffen auf Facebook mit. Zudem kritisierte er einen „Echokammer-Effekt“ des Netzwerks. Zunehmend würden nur Inhalte gezeigt, deren Anbieter man zuvor selbst mit „Gefällt mir“ markiert habe. Somit sei das Netzwerk weit von einer öffentlichen politischen Debatte entfernt. „Ich persönlich glaube, dass Facebook als Mittel der politischen Kommunikation bald überholt sein wird“, schrieb Steffen.

Chef der Monopolkommission setzt auf Behörden und Gesetze

Dagegen rät der Chef der Monopolkommission, Achim Wambach, von Schnellschüssen im Umgang mit Facebook ab. "Eine Reihe von Instrumenten wurden neu geschaffen und werden auch eingesetzt", sagte Wambach dem Tagesspiegel. Der Wettbewerbsexperte hofft darauf, dass neue Gesetze und die weitergehenden Befugnisse des Bundeskartellamts bei Belangen des Verbraucherschutzes den Datenschutz bei Facebook verbessern werden. So werde die Europäische Datenschutzgrundverordnung, die im Mai in Kraft tritt, einheitliche, "in vielen Fällen striktere Vorgaben" für den Datenschutz machen. Zudem untersuche das Bundeskartellamt bereits in einem Verfahren gegen Facebook, inwiefern das Sammeln von Nutzerdaten aus Drittquellen und die Zusammenführung mit dem Facebook-Konto einen Missbrauch darstellen. Weiteren Handlungsbedarf sieht der Vorsitzende des Gremiums, das die Bundesregierung berät, dann, wenn sich die bestehenden Möglichkeiten nicht bewähren. "Weitere Regulierungen werden notwendig, wenn sich diese als nicht ausreichend erweisen werden", sagte Wambach.

Will Verbraucher schützen: Justizministerin Katarina Barley (SPD). Foto: Kay Nietfeld/dpa

Am diesem Montag trifft Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) Vertreter von Facebook, unter anderem den Europa-Cheflobbyisten von Facebook, Richard Allen. Dabei soll laut einem Ministeriumssprecher erörtert werden, inwieweit deutsche Nutzer von dem Skandal um den Missbrauch von Facebook-Daten durch die britische Firma Cambridge Analytica betroffen sind. Die Firma hatte Profildaten von 50 Millionen Nutzern ohne deren Einverständnis für den Wahlkampf von US-Präsident Donald Trump gesammelt. SPD und Grüne fordern eine schärfere Regulierung von Algorithmen. Die Datensammlung und deren Analyse erlaubten immer individuellere Einblicke in unser Leben, sagte der digitalpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Jens Zimmermann, dem "Handelsblatt" (Montagsausgabe). "Deshalb ist es zwingend nötig, das Geschäftsgebaren von Unternehmen wie Facebook genau zu beobachten und - wo nötig - die Nutzer zu schützen."

Justizministerin Barley macht Druck

Barley will Facebook zu mehr Datenschutz zwingen. "Wenn Facebook bemerkt, dass Daten abfließen oder für Zwecke genutzt werden, denen die Nutzerinnen und Nutzer nie zugestimmt haben, muss Facebook das sofort stoppen", sagte Barley der "Süddeutschen Zeitung". Nutzer und Behörden seien jedoch nicht informiert worden, obwohl "Facebook vom dubiosen Handeln von Cambridge Analytica seit Langem wusste". Die Information der Nutzer müsse besser, schneller und transparenter werden. Es müsse "klarer erkennbar sein, nach welchen Programmcodes Unternehmen wirklich vorgehen". Dieser Forderung schloss sich auch der SPD-Abgeordnete Zimmermann im "Handelsblatt" an: "Nach den bisherigen Erfahrungen und der häufig mangelhaften Kooperationsbereitschaft von amerikanischen Internetkonzernen und nach den oft wirkungslosen Selbstverpflichtungen stehen für mich auch weitere gesetzliche Regelungen im Raum." Es brauche "überprüfbare Transparenzvorgaben", nach denen Algorithmen Daten auswählen und gewichten. Sonst drohe Diskriminierung, warnte Zimmermann. Dabei zielt er auf das sogenannte Micro-Targeting ab - gezieltes Ansprechen kleiner Gruppen - das in vielen digitalen Geschäftsmodellen eine wichtige Rolle spielt.

Der Digitalexperte der Grünen-Bundestagsfraktion, Dieter Janecek, sagte dem "Handelsblatt": "Das Szenario, das uns droht, ist, dass mittels Algorithmen und Micro-Targeting vorab elektronische Bewerbungen aussortiert, über Kreditwürdigkeit und Versicherungstarife entschieden oder manipulativ Wahlen beeinflusst werden". Das sprenge den Werterahmen des Grundgesetzes. "Deshalb brauchen wir dringend eine gesellschaftliche Debatte zu den ethischen Maßgaben für Algorithmen." Micro-Targeting sei vor allem im Wahlkampf gefährlich, weil Filterblasen so verstärkt würden. "Gerade bei politischer Werbung muss Micro-Targeting deshalb eingeschränkt werden", sagte Janecek. Für öffentliche Einrichtungen schlug der Grünen-Politiker vor, dass diese nur Algorithmen nutzen dürften, deren Entscheidungsstruktur für Menschen nachvollziehbar sei. Parteien und politische Akteure müssten überdies ihre Werbeaktivitäten und Methoden offen legen. "Das Zauberwort heißt Transparenz", sagte Janecek. Social-Media-Plattformen wie Facebook sollten zudem "mit einer Nachrichtenquote gezwungen werden, unabhängige Inhalte mit zu verbreiten".

Bundeskartellamt wirft Facebook Missbrauch bei der Datensammlung vor

Auch das Bundeskartellamt hat Facebook im Blick. Der Präsident des Bundeskartellamts, Andreas Mundt, wirft Facebook missbräuchliches Verhalten beim Sammeln von Daten vor. "Wir gehen nach derzeitigem Stand davon aus, dass Facebook sich zumindest beim Sammeln und Verwerten von Daten aus Drittquellen außerhalb von Facebook missbräuchlich verhält", sagte Mundt dem Tagesspiegel. "Mithilfe von Schnittstellen fließen teilweise auch dann Daten an Facebook, wenn man andere Internetseiten besucht. Dies geschieht sogar schon, wenn man beispielsweise einen „Gefällt Mir-Button“ gar nicht nutzt, aber eine entsprechende Seite aufgerufen hat, in die ein solcher Button eingebettet ist", kritisierte der Wettbewerbshüter. Den Nutzern sei das nicht bekannt. Das Bundeskartellamt prüft derzeit in einem laufenden Verfahren, wie stark Facebook ist und ob das Netzwerk seine starke Position gegenüber den Kunden missbraucht. "Nach unserer bisherigen Einschätzung hat Facebook im Bereich der sozialen Netzwerke eine marktbeherrschende Stellung", sagte Mundt. "Für solch starke Unternehmen gelten bestimmte kartellrechtliche Vorschriften: Sie dürfen ihre Marktmacht gegenüber den Kunden nicht missbräuchlich ausnutzen."

Auch Apple und IBM wollen Daten schützen

Nicht nur Politiker, auch US-Großkonzerne wie Apple und IBM schlagen sich auf die Seite von Verbraucherschützern. Die Vorstandsvorsitzenden beider Unternehmen sprachen sich für strengere Vorschriften im Umgang mit persönlichen Daten aus. Eine kluge Regulierung sei erforderlich, sagte Apple-Chef Tim Cook auf einer dreitägigen Konferenz in Peking. "Mir ist klar, dass ein tiefgreifender Wandel nötig ist." IBM-Chefin Virgina Rometty rief dazu auf, Nutzern von sozialen Netzwerken mehr Entscheidungsgewalt darüber zu geben, wie ihre Daten eingesetzt werden können. Die Informationen gehörten demjenigen, von dem sie stammten und derjenige müsse die Chance haben, sich einer Nutzung zu versagen. Facebook steht unter starkem öffentlichen Druck, seit bekannt wurde, dass die britische Analysefirma Cambridge Analytica persönliche Daten von 50 Millionen Mitgliedern mutmaßlich auf unlautere Weise einsetzte, um US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf zu unterstützen. Weltweit fordern Facebook-Mitglieder, Politiker und Anleger Konsequenzen. Die Debatte dreht sich vor allem darum, inwieweit Nutzer darüber informiert werden müssen, was mit ihren Daten passiert und wie sie darauf besseren Einfluss nehmen können.

Mark Zuckerberg startet Charmeoffensive

Um den Kritikern Wind aus den Segeln zu nehmen, fährt Facebook-Chef Mark Zuckerberg nach langem Schweigen nun eine Charmeoffensive. In ganzseitigen Anzeigen versprach er am Wochenende Besserung. Das er etwas tun muss, zeigt auch eine neue Studie. Demnach wirkt sich die Datenaffäre bereits negativ auf das Vertrauen der mehr als zwei Milliarden Facebook-Mitglieder aus. Die US-Bürger sehen einer Umfrage zufolge ihre persönlichen Daten bei Facebook schlechter aufgehoben als bei anderen Internet-Unternehmen. Nur 41 Prozent der Befragten zeigten sich nach einer Reuters/Ipsos-Studie überzeugt, dass das Internet-Netzwerk die US-Datenschutzvorschriften einhält. Dagegen waren dies bei Amazon 66 Prozent, bei Google 62 Prozent und 60 Prozent bei Microsoft. (mit rtr)