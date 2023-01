Olaf Scholz in Brasilien Scheitert die größte Freihandelszone der Welt?

Das Bekenntnis von Olaf Scholz (SPD) Anfang Januar war eindeutig. Anhänger des abgewählten Präsidenten Jair Bolsonaro hatten in der brasilianischen Hauptstadt Brasilia unter anderem den Präsidentenpalast gestürmt. Der Bundeskanzler machte gleich deutlich, dass er „eng an der Seite von Präsident Lula da Silva“ stehe. Lula hatte zum Jahreswechsel Bolsonaro an der Spitze Brasiliens beerbt.

