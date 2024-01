Sechs Tage ohne Bahn Hat die Lokführergewerkschaft GDL jedes Maß verloren?

Im Tarifstreit um höhere Einkommen und kürzere Arbeitszeiten hat die Gewerkschaft der Lokführer (GDL) am Dienstag (Güterverkehr) und Mittwoch Personenverkehr einen Streik begonnen, der bis zum nächsten Montag den Schienenverkehr weitgehend stilllegt.

Es ist der vierte Streik in der Tarifauseinandersetzung, die im Herbst begann. Verhandelt haben GDL und die Bahn bislang kaum, was Zweifel an der Kompromissfähigkeit der Tarifpartner provoziert. Überzieht GDL-Chef Claus Weselsky und verspielt damit das Verständnis in weiten Teilen der Bevölkerung? Drei Experten schätzen die Lage ein. Alle Folgen unserer Serie „3 auf 1“ finden Sie hier.

Grenzen des Streikrechts sind erreicht

Gregor Thüsing hat einen Lehrstuhl für Arbeitsrecht an der Bonner Universität. Er sagt: Der Gesetzgeber muss die Grenzen des Streikrechts klar definieren.

Sechs Tage Streik bei der Bahn – das ist länger als je zuvor und länger als die Öffentlichkeit akzeptiert. Der Verkehrsminister kritisiert den Streikaufruf, aber seine Kritik bleibt ohne Folge. Will die Politik das Gemeinwohl besser schützen, dann kann sie das nicht durch Zeitungsinterviews, sondern durch Gesetze. Wir haben in Deutschland kein Streikgesetz und so müssen die Gerichte mühsam hergeleitet aus der Koalitionsfreiheit des Grundgesetzes immer wieder neu die Grenzen justieren.

Der Gesetzgeber kann Verantwortung übernehmen, indem er die Grenzen des Streikrechts in der Daseinsvorsorge klar definiert. Das Ausland macht es vor. Bessere Regelungen zu Notdiensten, längere Ankündigungsfristen und die Pflicht zum Schlichtungsversuch sind Instrumente, die dem Streik nicht die Zähne ziehen, aber die Interessen der Öffentlichkeit besser zur Geltung kommen lassen. Die scharfe Waffe Streik sollte erst gezückt werden, wenn friedliche Verhandlungen nicht weiterführen und sie soll nicht auf Dritte gerichtet werden.

Die Güterbahn wird unattraktiver

Tanja Gönner ist Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI). Sie sagt: Der Imageschaden für den Verkehrsträger Schiene ist erheblich.

Der Streik der GDL stößt auf unser Unverständnis. Der bis dato längste Streik der Lokführer dürfte den betroffenen Unternehmen enorme Probleme bereiten. Es drohen weitere harte Einschränkungen bis hin zu einzelnen Produktionsausfällen, Drosselungen und Stillständen in der Industrie. Die deutsche Industrie ist angesichts des konjunkturellen Stillstandes ohnehin in einer fragilen Lage. Bei einem sechstägigen Streik ist eine Schadenshöhe von insgesamt bis zu einer Milliarde Euro nicht unrealistisch.

Neben betrieblichen und volkswirtschaftlichen Schäden kommen auch erhebliche Imageschäden für den Verkehrsträger Schiene erschwerend hinzu. Zweifel an der ohnehin zuletzt gesunkenen Zuverlässigkeit der Bahninfrastruktur wachsen weiter, das System wird für Logistikentscheider zusehends unattraktiver. Für die klimapolitischen Bemühungen, mehr Güter auf der Schiene nachhaltig zu transportieren, verheißt das nichts Gutes.

Es gibt mehr als eine Reizfigur

Wolfgang Schroeder lehrt an der Uni Kassel zum Politischen System der Bundesrepublik. Er sagt: Auch das Bahn-Management hat einen erheblichen Anteil an diesem Konflikt.

Klaus Weselsky ist die Reizfigur der Republik. Schürt er den Tarifkonflikt, demütigt er seine Verhandlungspartner und nimmt Hunderttausende von Bahnkunden sowie nicht unerhebliche Teile der Wirtschaft durch Streiks in Geiselhaft? Das ist nur die halbe Wahrheit: Der Mann hat die Unterstützung seiner Mitglieder; er fordert Dinge, die in anderen vergleichbaren Branchen längst erreicht sind. Auch das Bahn-Management hat einen erheblichen Anteil an diesem Konflikt. Es hat sich mit der Existenz von zwei konkurrierenden Gewerkschaften nicht abgefunden, gießt selbst immer wieder Öl ins Feuer.

Warum hat die Bahnführung zu Beginn der Tarifrunde jegliche Verhandlungen über Arbeitszeit abgelehnt, wenn große Teile der Industrie bereits seit den Neunzigerjahren 35 Stunden arbeiten? Warum gelingt es dem Bahn-Management – bei so viel Steuerungsressourcen – in den letzten 20 Jahren nicht, die Bedingungen zwischen den konkurrierenden Gewerkschaften zu verbessern? Es gibt mehrere Reizfiguren. Ohne Schlichtung wird es nicht gehen!