Streichung der Agrardieselsubvention Özdemir warnt vor Überforderung der Landwirte mit geplanten Kürzungen

Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) hat vor einer Überforderung der Landwirte im Zuge der geplanten Streichung von Agrarsubventionen gewarnt. Er kritisierte am Montag im ARD-„Morgenmagazin“ die Kombination bei den Sparplänen aus Agrardiesel und Kfz-Steuerbefreiung. Andere Länder in der EU hätten Agrardieselsubvention, sagte Özdemir. „Das führt dazu, dass sich die Wettbewerbsbedingungen für deutsche Landwirte verschlechtern und das quasi auf einen Schlag.“

Beim Agrardiesel gebe es keine Alternativen für Bauern. „Wir reden über schwere Maschinen, die kann man nicht einfach auf Elektro umrüsten.“ Die Landwirte dürften nicht überfordert werden, sagte Özdemir. Er habe Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) alternative Sparvorschläge gemacht.

Landwirte protestieren am Montag in Berlin

Aus Protest gegen die geplante Streichung von Steuervergünstigungen durch die Ampel-Koalition wollen Landwirte am Montag in Berlin mobil machen. Unter dem Motto „Zu viel ist zu viel“ ist eine Kundgebung (11 Uhr) am Brandenburger Tor geplant.

Bisher können sich Höfe die Energiesteuer für Diesel teilweise zurückerstatten lassen. Zudem sind land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge von der Kfz-Steuer befreit.

Kritik kam von der Umweltorganisation Greenpeace. Der Wegfall der Subvention bei Agrardiesel sei angesichts rekordverdächtiger Agrar- und Lebensmittelpreise und vieler weiterer Agrarsubventionen verschmerzbar. „Bei allem Verständnis für die Bauern und Bäuerinnen - Agrardiesel staatlich zu verbilligen ist teuer, klimaschädlich und gehört abgeschafft“, sagte Greenpeace-Landwirtschaftsexperte Martin Hofstetter. Anders als vom Bauernverband behauptet, werde das Ende der Dieselsubventionen kein massives Höfesterben zur Folge haben. (dpa)