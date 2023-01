Strom und Gas sind teuer Was passiert jetzt mit den Preisen – und sind sie noch fair?

Die Strompreise sind seit Mitte Dezember um rund zwei Drittel gefallen. Gerade mal 130 Euro werden aktuell an der Leipziger Börse EEX für eine Megawattstunde Strom fällig. Trotzdem erhalten Verbraucher immer noch Briefe mit Preiserhöhungen ihrer Versorger. „Wir haben in der Grundversorgung ja nicht die 1000 Euro pro Megawattstunde aus dem August durchgereicht. Sondern nur ungefähr 30 Prozent“, verteidigte Eon-Chef Leonhard Birnbaum dies am Dienstag in Berlin.

