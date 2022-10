Um Energie zu sparen Aldi Nord verkürzt Öffnungszeiten ab November

Die Discount-Lebensmitteleinzelhandelskette „Aldi Nord“ hat angekündigt, ab dem 1. November die Öffnungszeiten von „zahlreichen Märkten“ zu verkürzen.

Damit sei man der erste Lebensmittelkonzern, der diesen Schritt gehe und leiste „aktiv einen Beitrag zum Energiesparen“, so der Konzern auf Twitter.

Welche und wie viele Filialen betroffen sind, sagte der Konzern zunächst nicht. Aldi Nord hat laut eigenen Angaben 2200 Filialen in Deutschland.

Die betroffenen Läden schließen laut der Mitteilung des Konzerns ab dem 1. November bereits um 20 Uhr. Die Regelung gelte „zunächst für die Winterzeit 2022/2023“, so der Konzern weiter.

Aldi Nord ist damit der erste Lebensmittelhändler, der eine solche Regelung im größeren Stil umsetzt. Bislang hatten lediglich einzelne Märkte angekündigt, im Winter kürzer zu öffnen. Der „NDR“ berichtete zuletzt von vier händlergeführte Edeka-Filialen in Braunschweig, welche bereits um 20 Uhr statt um 21 Uhr schließen.

In den betroffenen Filialen sei in dieser Zeit ohnehin kaum ein Kunde einkaufen gewesen, so eine Sprecherin gegenüber dem „NDR“.

