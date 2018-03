Die US-Fluggesellschaft United Airlines macht wieder negative Schlagzeilen. Nachdem die Airline in der Vergangenheit wiederholt Ärger mit Passagieren hatte, hat es dieses Mal einen Hund getroffen. Auf dem Flug von Houston nach New York ist ein junger Hund gestorben - nachdem Flugbegleiter ihn in ein Gepäckfach verbannt hatten. Die betroffene Fluggesellschaft United Airlines erklärte am Dienstag, man übernehme die volle Verantwortung für den Vorfall und werde ihn untersuchen. „Das war ein tragischer Unfall, der nie hätte geschehen dürfen, da Haustiere niemals in Gepäckfächer platziert werden sollten“, sagte Sprecher Charles Hobart.

Die Französische Bulldogge ist erstickt

Passagier June Lara schrieb auf Facebook, die Flugbegleiter hätten am Montag darauf bestanden, die zehn Monate alte Französische Bulldogge für drei Stunden einzuschließen - ohne Luftzufuhr. Sie hätten zugesichert, dass die Sicherheit des Tieres gewährleistet sei, so dass die Besitzerin, die mit ihren beiden Töchtern flog, schließlich zugestimmt habe. Der Hund habe nach der Landung keine Bewegungen mehr gemacht oder Laute abgegeben.

Auch Maggie Gremminger war an Bord. Sie schrieb auf Twitter, die Hundebesitzerin habe im Gang des Flugzeugs gesessen und geweint, alle der umstehenden Passagiere seien „total bestürzt“ gewesen. Bereits im vergangenen April stand die Fluglinie in der Kritik, weil ein Passagier aus einem überbuchten Flugzeug rausgeworfen worden war.

Der Passagier hatte ein gültiges Ticket gehabt, durfte aber wegen der Überbuchung des Flugzeugs nicht mitfliegen. Polizisten hatten den Mann im April vergangenen Jahres gewaltsam aus dem Flugzeug gezerrt. Wenige Tage später ließen die Flugbegleiter ein Pärchen aus einer Maschine werfen, das sich auf die falschen Plätze gesetzt hatte. Das Paar war in den Flitterwochen.

Lufthansa: Hunde und Katzen dürfen in die Kabine

United Airlines ist wie die Lufthansa Mitglied der Star Alliance. Bei der Lufthansa dürfen kleine Hunde oder Katzen mit in die Kabine, wenn sie maximal acht Kilogramm wiegen. Die Tiere müssen in einer Box oder in einer Tasche untergebracht sein. Schwerere Hunde und Katzen sowie Hasen und Kaninchen werden als Übergepäck eingestuft und im Frachtraum untergebracht. Wer ein Tier mitnehmen möchte, muss das zwingend bei der Lufthansa anmelden, teilte eine Sprecherin auf Anfrage mit.

(mit dpa)