Winterreisen der Tui Von Berlin nach Lappland

Luxustouristen sehnen sich nach Stille. „Kein Handyempfang“, sagt Airtours-Chef Steffen Boehnke, das sei ein häufiger Wunsch von Managern. Genauso wie Begegnungen mit Tieren. Und so bietet die Luxustochter des Reisekonzerns Tui nun Barfuß-Wanderungen durch Afrika an oder Rundreisen durch Alaska. Wale oder Wölfe kann man dort sehen. Eigentlich ginge das auch einfacher: Funklöcher und Wölfe hat auch Brandenburg.

Doch die Urlauber zieht es an andere Orte. Top-Reiseziel im Winter ist Hurghada in Ägypten, das gern als all-inclusive-Paket gebucht wird. Die beliebteste Winterregion sind jedoch nach wie vor die Kanarischen Inseln, betonte Tui-Deutschland-Chef Stefan Baumert am Mittwoch bei der Vorstellung des Winterprogramms.

Das Programm bringt einige neue Ziele mit sich. Finnisch Lappland etwa, das von Berlin und Düsseldorf aus bedient wird. Die Region ist schneesicher, genauso wie Norwegen, das ebenfalls angeflogen wird. Doch die meisten Skitouristen zieht es nach wie vor nach Österreich. Tui-Kunden können in diesem Winter erstmals von Köln, Bonn, Koblenz und Frankfurt aus mit dem Tui-Express nach Österreich fahren, der Zug fährt einmal pro Woche hin und zurück. Auch Katar kann man jetzt buchen, trotz der Kritik wegen der Verletzung von Menschenrechten im Umfeld der Fußball-WM. „Wir folgen der Nachfrage“, sagt Boehnke.

Nach einem guten Sommer rechnet Baumert auch mit einem starken Wintergeschäft. Bis zum 18. September gibt es Frühbucherrabatte von bis zu 30 Prozent für die Wintersaison. Für Kunden mit schmalerem Budget bietet die Tui mit der neuen Marke „Time to Smile“ auch Unterkünfte für Selbstversorger an, etwa an der Ostsee oder in Österreich.