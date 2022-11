16 Millionen Euro aus Bundeshaushalt Friedensforschung in Deutschland soll gestärkt werden

Die Friedens- und Konfliktforschung in Deutschland soll gestärkt werden. In der Bereinigungssitzung des Bundestages gaben die Haushälter jetzt 16 Millionen Euro dafür frei. Damit werden bis 2027 vor allem Nachwuchsgruppen in der naturwissenschaftlichen Friedensforschung finanziert.

Zwei Millionen Euro sollen schon 2023 zur Anschubfinanzierung fließen. Gefördert werden soll insbesondere die naturwissenschaftliche Friedens- und Konfliktforschung.

Der Wissenschaftsrat hatte einen „eklatanten Kompetenzverlust“ bei der Friedensforschung kritisiert

Dabei geht es zum Beispiel um Kompetenzen bei der konventionellen und nuklearen Rüstungskontrolle sowie im Umgang mit biologischen und chemischen Kampfstoffen. Erforscht werden soll, wie deren Verbreitung verhindert werden kann.

Bruno Hönel, Berichterstatter der grünen Bundestagsfraktion für das Thema im Haushaltsschuss, sagte, die Bedeutung der Friedens- und Konfliktforschung sei „in diesem Jahr durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine auf schreckliche Weise vor Augen geführt worden“.

Die Bedarfe seien allerdings bereits zuvor offensichtlich gewesen. So habe der Wissenschaftsrat 2019 einen „eklatanten Kompetenzverlust“ in diesem Forschungsbereich in Deutschland kritisiert. Die Ampel-Koalition fördere die Friedensforschung nun in den kommenden Jahren mit besagten 16 Millionen Euro und setze damit auch die Forderung eines grünen Antrags aus der letzten Wahlperiode um.

„Das ist ein großer Erfolg für uns Grüne, mit dem wir den wissenschaftlichen Nachwuchs für die Friedensforschung in Deutschland massiv stärken“, erklärte Hönel.

Tatsächlich hatte es 2019 in einem Gutachten des Wissenschaftsrat geheißen, dass die naturwissenschaftliche und technische Friedens- und Konfliktforschung in Deutschland nicht nur einen eklatanten Kompetenzverlust erlebt habe, sondern auch den massiv gestiegenen Beratungsbedarf insbesondere der Politik nicht mehr decken könne. Um diesen Bereich langfristig wieder zu stärken, brauche es stabiler institutioneller Strukturen, forderte das Gremium damals.

Das Klimaprojekt „Biotip“ erhält jetzt doch Mittel

Die Haushälter haben ebenfalls ein großes vom Bund gefördertes Projekt aus der Klima- und Biodiversitätsforschung gerettet. Für das Vorhaben „Biotip“ werden für 2023 sechs Millionen Euro bereitgestellt, „Biotip“ erforscht Kipppunkte und die Dynamik und Wechselwirkungen von sozialen und ökologischen Systemen.

Das Projekt gehörte zu den Vorhaben, um die es im Sommer viel Aufregung gab, weil das Bundesforschungsministerium überraschend Mittel stoppte. Während andere Projekte schließlich doch Gelder erhielten, blieb es bei „Biotip“ bei dem Stopp, den das BMBF noch im August mit „nicht ausreichend zur Verfügung stehenden Mitteln“ begründete.

Nun haben die Haushälter hier also eine Kehrtwende herbeigeführt. Diese Entscheidung war schon in einer Sitzung im Oktober gefallen.

