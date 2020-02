Entdeckt wurde der Himmelskörper am 15. Februar von Astronomen des Catalina Sky Survey, das in Tucson, Arizona angesiedelt ist. Das berichtet das Astroportal „EarthSky.org“. Wie das Minor Planet Center der Internationalen Astronomischen Union jetzt mitteilt, hätten mittlerweile mehr als 50 Beobachtungen die Existenz des Körpers namens 2020 CD3 bestätigt.

Kacper Wierzchos, der eigenen Angaben zufolge den kleinen Begleiter gemeinsam mit seinem Kollegen Teddy Pruyne entdeckt hat, hat via Twitter einige Details zu dem Begleiter veröffentlicht. Demnach handelt es sich um einen Asteroiden mit einer Größe zwischen 1,9 und 3,5 Metern.

Die Analyse des Orbits legt nahe, dass der Brocken vor drei Jahren in einen Erdorbit gelangte. Die modellierte Umlaufbahn hat mit der gewohnten Ellipse des großen Monds aber wenig gemein. Der Orbit von 2020 CD3 ähnelt vielmehr einem Wollknäuel.

Es sei „eine große Sache“, twittert der Astronom, dass aus rund einer Million bekannter Asteroiden nun erst der zweite identifiziert wurde, der die Erde umkreist. Der andere, „2006 RH120“, wurde ebenfalls vom Catalina Sky Survey entdeckt und umkreiste 2006/2007 viermal die Erde, bevor er sich wieder entfernte. Aktuell ist das wenige Meter große Objekt auf einem Rundkurs um die Sonne.

Auch 2020 CD3 wird vom Minor Planet Center bezeichnet als „Objekt, das zeitweise an die Erde gebunden ist“. Dies geschieht, wenn die Bahn von Asteroiden nahe der Erde so gestört wird, dass sie einige Monate oder Jahre bei ihrem Umlauf um die Sonne in der Nähe der Erde bleiben und diese dabei von der Erde aus gesehen einige Male umrunden. Langfristig stabil ist diese Umlaufbahn aber nicht, weshalb Astronomen nicht von einem „zweiten Mond“ sprechen.

Aber sie wollen natürlich mehr über das seltsame Objekt wissen. Das Minor Planet Center empfiehlt daher dringend, weitere Beobachtungen vorzunehmen.