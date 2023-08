Biosensoren als Zellthearpie? Genveränderte Bakterien können Tumore aufspüren

Es ist noch ein langer Weg, um Krebs in Echtzeit zu therapieren, an genau der Stelle im Körper, wo sich die Krebszellen befinden. Aber einem US-australischen Forschungsteam ist ein kleiner Schritt dorthin gelungen: In Mausversuchen nutzen sie genetisch veränderte Bakterien als Biosensoren, um Darmkrebs im Körper aufzuspüren. Der erste Schritt für eine spätere Behandlung prognostiziert das Team um Susan Woods von der University of Adelaide und Jeff Hasty von der University of California in San Diego im Fachjournal „Science“.

Eine spezielle Fähigkeit kompetenter Bakterien

Bei dem Verfahren setzt das Team auf den horizontalen Gentransfer: Dabei werden Gene von einer Zelle auf eine andere übertragen. Allerdings nicht, indem sich die DNA vermehrt und die Bakterienzellen sich teilen. Sondern die DNA wird zwischen nicht verwandten Zellen weitergegeben. Bakterien nehmen so DNA-Sequenzen auch aus ihrer unmittelbaren Umgebung auf, sie sind kompetent.

In der Zukunft werden wir viele Krankheiten ermitteln und behandeln, und zwar mit Zellen, nicht mit Arzneien. Dan Worthley, Gastroenterologe und Krebsforscher

Diese Eigenschaft kompetenter Bakterien machten sich die Forscher zunutze, denn auch Tumore geben Erbgutschnipsel an ihre Umgebung ab. Die Forscher veränderten das Bakterium Acinetobacter baylyi mit der Genschere Crispr/Cas so, dass es lange DNA-Sequenzen enthielt, die die DNA des menschlichen Krebsgens KRAS widerspiegelten. Mutierte KRAS-Varianten sind oft an der Entstehung von Darmkrebs, aber auch von vielen anderen Tumoren beteiligt.

Zelltherapie: Statt Pillen werden Zellen in der Medizin genutzt, um Krankheiten zu erkennen und zu heilen. © mauritius images / Science Photo Library / Roger Harris

„Als wir vor vier Jahren mit dem Projekt anfingen, war nicht einmal sicher, ob es überhaupt möglich war, Bakterien als Sensor für Säugetier-DNA zu nutzen“, wird Hasty in einer Mitteilung seiner Universität zitiert. Das Verfahren mit der Bezeichnung Catch für „Cellular Assay for Targeted Crispr-discriminated Horizontal gene transfer“ soll dafür sorgen, dass Bakterien DNA direkt aufnehmen und die DNA-Sequenzen mit denen bestimmter Krebsgene abgleichen.

Wenn die Bakterien nicht auf das Krebsgen KRASG12D stoßen, sterben sie durch ein Antibiotikum ab, das sie selbst bilden. Ist das Gen jedoch vorhanden, wird ein Antibiotikaresistenzgen aktiviert und die Mikroben vermehren sich: Das Signal, dass der Krebs erkannt wurde.

Erst testete das Team diese Fähigkeit in Zellkulturen im Labor, dann an künstlichen Organstrukturen und schließlich im Mausmodell. Den Mäusen wurden Darmkrebszellen injiziert, die sich um Tumor im Dickdarm entwickelten. Dabei erkannten die Sensor-Bakterien, die die Tiere per Einlauf bekamen, den Darmtumor zuverlässig.

„Unsere Technologie ist derzeit beschränkt auf bestimmte Sequenzen, daher ist die Krebserkennung auf Hotspot-Mutationen wie KRASG12D begrenzt“, schreiben die Forscher. Ihr Verfahren ist noch nicht bereit zur klinischen Anwendung.

Potenzial ist da, um sogar andere Krankheiten zu behandeln

Zunächst müsse man ermöglichen, dass die Bakterien auch über den Mund zugeführt werden können und sich dann ausreichend im Verdauungstrakt vermehren. Zudem müsse das Verfahren mit gegenwärtigen Untersuchungsmethoden wie etwa der Darmspiegelung mithalten können und nicht zuletzt für Menschen wie auch für die Umwelt unbedenklich sein.

„Catch hat das Potenzial, Darmkrebs früh zu erkennen, mit dem Ziel, zu verhindern, dass mehr Menschen an diesem und an anderen Tumoren sterben“, erklärte Woods. Man könne aber auch etwa Infektionskrankheiten behandeln. „In der Zukunft werden wir viele Krankheiten ermitteln und behandeln, und zwar mit Zellen, nicht mit Arzneien“, stellte Co-Autor Dan Worthley in Aussicht.

Es sei sogar vorstellbar, die bakteriellen Biosensoren mit Stoffen wie Proteinen, Molekülen oder Nanokörpern auszurüsten, dann könnten sie beim Erkennen einer Krankheit sofort den entsprechenden Wirkstoff abgeben.