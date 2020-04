Die Angehörigen reagieren laut Trost überwiegend verständnisvoll auf die Einschränkungen. „Wir dachten, das gibt eine Riesenauseinandersetzung, aber 95 Prozent haben das sofort akzeptiert.“ Viele hätten sich sogar mit Anrufen, E-Mails oder kleinen Karten dafür bedankt, dass man die Bewohner zu schützen versuche. Mit den übrigen suche man das Gespräch. Dabei hilft, dass manche noch vitale Bewohner selbst ein großes Bedürfnis haben, sich zu schützen, und für den Moment lieber auf Besuche verzichten.

Tragisch ist dagegen die Situation bei Bewohnern mit Vielfacherkrankungen. Die Angehörigen dieser Menschen fürchten, dass sie in den nächsten Wochen vielleicht sterben könnten. „Da verstehe ich, wenn sich jemand gegen das Besuchsverbot auflehnt und der Meinung ist, ich muss meiner Mutter doch in der letzten Lebensphase beistehen können.“

Die Heimleitung befinde sich da allerdings in einem Dilemma: „Da wir viele Bewohner in dieser Situation haben, stellt sich die Frage, wo sollen wir die Grenze ziehen?“

Schutzmasken, Kittel, Hauben: Überall gibt es Lieferengpässe

Die Krise traf die beiden Heime nicht unvorbereitet. Bereits seit 2007 gibt es einen Pandemieplan, der regelmäßig überarbeitet wurde und sich in Zeiten von Vogelgrippe und Sars bewährte. Trotzdem sei man durch die gegenwärtige Pandemie „kalt erwischt“ worden, sagt Trost. Von einem Tag auf den anderen seien die Vorräte an Infektionsschutzkleidung dahingeschmolzen. „Wir dachten immer, man müsse bestimmte Bereiche ausstatten können. Aber dass wir zum Beispiel gleich für die Gesamtheit der Einrichtungen einen Mund-Nasen-Schutz benötigen, war in diesem Umfang nicht absehbar.“

Früh habe man mit einem Kolpingwerk kooperiert, das Mund-Nasen-Masken näht. Gebraucht werden nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts aber auch Schutzkittel, Hauben, Schutzbrillen, Desinfektionsmittel sowie sogenannte FFP2-Masken, die verhindern können, dass sich Pflegende bei ihrer Arbeit infizieren. „Es gibt in allen Bereichen Lieferengpässe“, sagt Trost.

Man habe geringe Bestände von allem an Bord und könne die Mitarbeiter bei einigen wenigen Erkrankten mit Schutzausstattung versorgen. „Längerfristig wären die Vorräte schnell aufgebraucht.“ Die Beschaffung von mehr Material ist nicht nur eine logistische Herausforderung, sondern auch eine finanzielle. Die Heime treten in Vorleistung – und hoffen auf Erstattung der Mehrkosten nach dem Sozialgesetzbuch V.

Unterdessen ist die gesellschaftliche Diskussion um weitere Begrenzung der Beschränkungen in vollem Gange. „Soziale Isolation mag für wenige Wochen hinnehmbar sein“, sagt etwa der Frankfurter Gerontopsychiater Johannes Pantel, der seinerzeit die Psychopharmaka-Verordnungen in den Heimen analysiert hatte. „Familien fahren ja auch in den Sommerurlaub und besuchen während dieser Zeit ihre alten Angehörigen nicht.“

Auf längere Sicht allerdings sei strikte Isolation gerade für vulnerable Ältere Gift. „Sie bewegen sich weniger, kommen weniger raus, die psychosoziale Situation verschlechtert sich bis hin zu depressiven Verläufen und Suizidgefahr.“

Die Sorge gilt auch älteren Menschen mit Depressionen

Pantel sorgt sich insbesondere um Ältere mit Depressionen. Deren Versorgung sei schon in normalen Zeiten nicht gesichert. „Depressionen werden im Altenpflegeheim nicht immer erkannt und, falls doch, häufig nicht adäquat behandelt.“

Für Ältere mit Vorerkrankungen, mit Demenz oder Depressionen ist die Corona-Zeit im Heim besonders schwer. Foto: imago/Ute Grabowsky

Würden diese Menschen nun zusätzlich isoliert, sei die Gefahr groß, dass sich ihre Lage weiter verschlechtere. Pantel plädiert dafür, dass auch Altenheimen erlaubt werde, zu einer Art von Normalität zurückzufinden. Pflegeexperten und Infektiologen sollten unter Beteiligung von Seniorenvertretern möglichst rasch eine Exitstrategie erarbeiten.

Bei Bernd Trost schlagen in Bezug auf diese Forderung zwei Herzen in einer Brust. Einerseits wünscht er sich nichts sehnlicher als die Rückkehr zu einer Art Normalität. Zum anderen hat er Angst davor, dass Beschränkungen zu früh aufgehoben werden und eine massive Welle an Infektionen die Folge wäre. „Die Situation, in der wir jetzt sind, ist schrecklich. Aber ich weiß nicht, was ich hoffen und wünschen soll.“

Vielleicht könne es ein erster Schritt sein, die Vereinzelung innerhalb der Häuser vorsichtig zu lockern, so dass ein Gemeinschaftsleben mit Einschränkungen wieder stattfinden kann. Der nächste Schritt wäre vielleicht eine Runde mit Angehörigen im Park. „Da muss von der Wissenschaft Input kommen, was wann verantwortbar ist.“