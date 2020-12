Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Quarantäne steigt bundesweit weiter, in Sachsen hat sie sich in der vergangenen Woche sogar fast verdreifacht. Das geht aus den Zahlen der Kultusministerkonferenz (KMK) hervor.

Demnach waren in der vergangenen Woche (23. bis 29. November) bundesweit gut 210.000 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne, nach 200.000 in der vorvergangenen Woche. Auch mussten sich mehr Lehrkräfte isolieren: Fast 13.000, nach 11.500 in der Woche zuvor.

Die Zahlen sind nicht ganz vollständig, da mit Baden-Württemberg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein drei Bundesländer zur Quarantäne keine Angaben machten. Besonders verschärfte sich die Lage in Sachsen. In Sachsen sind jetzt 7365 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne, nach 2653 in der Woche zuvor.

Sachsen ist das am meisten von Corona betroffene Land

Sachsen ist momentan das am stärksten von Corona betroffene Bundesland, die Inzidenzwerte liegen hier weit über denen der anderen Länder. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat bereits öffentlich Schulschließungen nach Weihnachten ins Gespräch gebracht. Aktuell läuft der Schulbetrieb aber fast normal weiter, nur für wenige Schulen wurde Wechselunterricht eingeführt.

Der Anteil der in Quarantäne befindlichen Schülerinnen und Schüler liegt in Sachsen bei 1,8 Prozent, was immer noch im bundesweiten Vergleich (3 Prozent) relativ niedrig ist. Angaben über Lehrkräfte in Quarantäne machte Sachsen nicht.

Steigerungen auch in Bayern und Thüringen

Auffällig sind auch Steigerungen in Bayern und Thüringen. In Thüringen waren 9325 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne, mehr als doppelt so viele wie in der Vorwoche. In Bayern stieg die Zahl von rund 46.500 auf 63.500. In beiden Ländern sind auch deutlich mehr Lehrkräfte in Quarantäne.

Bundesweit mussten 3712 Schulen ihren Präsenzbetrieb zumindest klassenweise einschränken, das sind 12,8 Prozent aller Schulen. Das entspricht den Zahlen der Woche zuvor. Auch die Zahl der tatsächlich mit dem Coronavirus infizierten Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte dürfte in etwa gleichgeblieben sein. Zwar weist die KMK hier etwas geringere Zahlen als in der Vorwoche aus (18.240 infizierte Schülerinnen und Schüler, ein Minus von 2000, sowie 2831 Lehrkräfte, ein Minus von 300). Allerdings meldete in der aktuellen Auflistung Niedersachsen seine Infizierten-Zahlen nicht – rechnet man diese Zahlen hoch, würde man auf demselben Niveau landen.

In Berlin etwas entspanntere Lage

In Berlin entspannte sich die Lage ein wenig. Hier waren noch 18.760 Schülerinnen und Schüler in Quarantäne, nach mehr als 20.000 in der Woche zuvor. 314 Schulen befanden sich in einem eingeschränkten Präsenzbetrieb, das ist praktisch ein identischer Wert. Das entspricht fast 39 Prozent aller Berliner Schulen – hier liegt die Hauptstadt immer noch weit über dem Bundesschnitt.

Die KMK lud ihre Zahlen bereits am Mittwoch auf ihrer Webseite hoch, verzichtet jedoch darauf, das öffentlich zu kommunizieren – wohl ein Versuch, das Thema soweit es geht aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Inwieweit die Quarantäne-Zahlen von Woche zu Woche tatsächlich vergleichbar sind, ist etwas unklar, da es immer wieder Berichte gibt, dass die Quarantäne-Regeln für Schulen aufgeweicht werden.