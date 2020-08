Kundgebung gegen Corona-Auflagen in Brüssel In Brüssel haben am Sonntag mehr als 200 Menschen gegen die Corona-Auflagen in Belgien demonstriert. Die Kundgebungsteilnehmer versammelten sich vor einem Verwaltungsgebäude in der Innenstadt und legten dort Briefe nieder, in denen sie den Rücktritt des flämischen Virologen und Regierungsberaters Marc Van Ranst forderten. Sie hielten Spruchbänder mit Parolen wie "Corona-Zirkus" oder "Es ist mein Körper und meine Entscheidung" hoch.



Die Demonstranten folgten einem Online-Aufruf des belgischen Ablegers der in den Niederlanden beheimateten Initiative "Viruswaanzin" (Viruswahnsinn). Einige Demonstranten trugen Masken, andere nicht. Im Großraum Brüssel herrscht angesichts wieder steigender Corona-Infektionen seit dem 12. August die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Maske. Die Zahl der Corona-Todesopfer wird von den Behörden mit fast 10.000 angegeben.



"Die Virologen und Ärzte sind nicht diejenigen, die in unserem Land die Regeln festlegen", sagte ein Demonstrant namens Michel. "Die behandeln uns wie Kinder." Eine andere Demonstrantin äußerte den Verdacht, die Pharmakonzerne wollten an weltweiten Massenimpfungen verdienen. Die Virologen, die vor der Pandemie warnten, würden von den Konzernen bestochen.



Ähnliche Proteste gegen die Corona-Auflagen gibt es vielerorts. In Berlin demonstrierten am 1. August rund 20.000 Menschen. Der Berater der belgischen Regierung, Van Ranst, ist wegen seiner linken gesellschaftspolitischen Positionen immer wieder auch Ziel scharfer Angriffe der äußersten flämischen Rechten in Belgien. (AFP)