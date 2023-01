Das letzte mal sahen ihn die Neandertaler Seltener Komet am Berliner Nachthimmel

Ein besonderer Besucher steht uns Ende des Monats ins Haus. Noch nicht mal ein Jahr ist es her, dass Astronomen einen bislang unbekannten Himmelskörper mit Kurs auf die Erde entdeckten. Nun wird der Komet C/2022 E3 (ZTF) Ende des Monats die Erde in dichtem Abstand passieren und vermutlich sogar mit bloßem Auge zu sehen sein. Der Komet passiert Sonne und Erde nur etwa alle 50.000 Jahren, das letzte Mal konnten ihn also die Neandertaler während des Jungpaläolithikums bestaunen.

Der Komet besteht aus Eis und Staub und strahlt eine grünliche Aura aus. Er hat schätzungsweise einen Durchmesser von etwa einem Kilometer. Entdeckt wurde er im März vergangenen Jahres von der Zwicky Transient Facility (ZTF) einer astronomische Weitfeld-Himmelsdurchmusterung am Samuel-Oschin-Teleskop am Palomar-Observatorium in Kalifornien, als er am Jupiter vorbeizog.

Nach längerer Zeit ist C/2022 E3 (ZTF) der erste Komet, der vermutlich hell genug ist, um mit bloßem Auge beobachtet werden zu können. Im Vergleich mit anderen Kometen rangiert C/2022 E3 (ZTF) in Sachen Helligkeit auf der Hipparch-Skala von 1 bis 6 mit einer Magnitude 5,6 am hinteren Ende, ist also gerade noch sichtbar.

Am besten wird er auf der Nordhalbkugel Ende Januar zu sehen sein. „Dann könnte es unter guten Bedingungen eventuell für eine naked-eye Beobachtung reichen“, sagte der Astronom Axel Schwope vom Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP) dem Tagesspiegel. „Mit einem Feldstecher wird es auf jeden Fall gehen.“

Zuerst wird der Komet am Morgenhimmel erscheinen, dann aber nahe des Polarstens hoch am Himmel stehen. „Seine größte Helligkeit erreicht er etwa am 31. Januar oder in den ersten Februartagen“, schätzt Schwope, wenn der Komet zwischen den Sternbildern Kleiner und Großer Bär sowie Giraffe vorbeizieht. „Dann steht er zirkumpolar, also so weit nördlich, dass er im Prinzip in der ganzen Nacht über hoch am Himmel sichtbar ist“, so Schwope. Mitte Februar dann verschwindet er schließlich aus unserem Sichtfeld. Schwope empfiehlt zum Aufsuchen des Himmelskörpers Handy-Apps wie beipielsweise „Stellarium“. „Einfach in den Himmel halten, dann werden einem die Sternbilder angezeigt.“

Auch am Wochenende vom 21. bis 22. Januar stehen die Chancen für eine Sichtung gut, denn dann ist Neumond, der Nachhimmel wird nicht vom Mondlicht erhellt.

Der Sonne kam der eisige Komet am 12. Januar mit 166 Millionen Kilometern am nächsten, der Erde wird er mit gerade mal 42 Millionen Kilometern am 1. Februar am nächsten sein. Die nächste Gelegenheit für eine gute Sichtung ist dann um den 10. Februar, wenn er in der Nähe des Mars vorbeizieht.

Auch Überraschung sind nicht ausgeschlossen: C/2022 E3 (ZTF) könnte doppelt so hell sein wie erwartet, schätzt Nicolas Biver, Astrophysiker am Pariser Observatorium ((warum?))

(Möglich ist aber auch, dass es zu keinen spektakulären Beobachtungen kommen wird, zerbrach doch in der Vergangenheit manch vielversprechender Komet in der Nähe der Sonne.)

Für Astronomen sind Kometen aber auch ohne spektakuläre Himmelsbeobachtungen von großem Interesse. Denn jeder Komet bildet einen anderen Schweif aus, erklärt Schwope. Dessen Ausdehnung und Orientierung lassen im Zusammenspiel mit dem Sonnenwind für Astronomen Rückschlüsse auf die Verhältnisse in unserem Sonnensystem zu – so ergeben sich möglicherweise Antworten auf wichtige Fragen. „Da spielt jeder Komet eine spezielle Rolle.“ Auch Zwicky-Forscher Prince erwartet, dass der „seltene Besucher“ uns Informationen über unser Sonnensystem „weit über die entferntesten Planeten hinaus“ geben kann.

Der Komet stammt vermutlich aus der Oortschen Wolke, die das Sonnensystem umgibt und reichlich unbekannte eisige Objekte beherbergt. Er ist mit seinem Kilometer Durchmesser deutlich kleiner als der 5-Kilometer-Komet „Neowise“, der im März 2020 gut sichtbar die Erde passierte. Viel größer noch war der 60-Kilometer-Riese Hale-Bopp, der 1997 zu sehen war. Bei einer Kollision mit der Erde hätte er die nötige Wucht gehabt, um das Leben auf der Erde auszulöschen.

Immerhin aber wird C/2022 E3 (ZTF) der Erde näher kommen als seine beiden Vorläufer. Der Komet hat den größten Teil seine Existenz in weiter Ferne von der Erde verbracht, „mindestens 2.500 Mal weiter entfernt als die Erde von der Sonne“, erklärte Thomas Prince, Physikprofessor am California Institute of Technology, der an der Zwicky Transient Facility arbeitet. Ob C/2022 E3 (ZTF) nach seinem jetzigen Gastspiel in 50.000 Jahren wieder kommen wird, steht in den Sternen. Denn es besteht die Möglichkeit, dass er in der Zwischenzeit dauerhaft aus dem Sonnensystem ausgestoßen wird.

Gefährlich nahe wird der Eiskomet C/2022 E3 (ZTF) diesmal der Erde aber nicht kommen, wie Schwope erklärt. Dafür gibt es andere Kandidaten wie etwa den Asteroiden „Apophis“ . Lange wurde angenommen, dass er die Erde bereits im Jahr 2068 treffen könnte. Nach neusten Berechnungen schließen Esa und Nasa für die kommenden 100 Jahre allerdings „jeglichen möglichen Einschlag“ aus. Ein Risiko für einen solchen Treffer bleibt aber immer, werden doch einige der Kometen auf Erdkurs erst im letzten Moment entdeckt, wie nun auch im Fall von C/2022 E3 (ZTF).

