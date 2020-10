Der Präsident des Robert-Koch-Instituts fasste es am Donnerstag so zusammen: „Das Virus verbreitet sich dort, wo Menschen zusammenkommen.” An welchen Orten sich die Infizierten anstecken, ist zu einer der zentralen Fragen dieser Pandemie geworden. Denn nur wer weiß, wo sich Menschen infiziert, kann gezielt Maßnahmen ergreifen, um das Virus einzudämmen.

Das Problem dabei: Diese Orte spiegeln sich absolut nicht in den politischen Maßnahmen wider. Teilweise widersprechen sie sich sogar.

Erstmals seit Beginn der Pandemie wurden nun in Deutschland über 10.000 Neuinfektionen an einem Tag gemeldet. Mehr als 150 Landkreise und kreisfreie Städte haben den Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tagen, die sogenannte 7-Tage-Inzidenz, überschritten.

Die zweite Welle ist da. Reagiert wird mit Sperrstunden und Maskenpflicht auf Einkaufsstraßen. Ist das der richtige Weg, um gegen das Virus vorzugehen? Aktuelle Daten des RKI zeigen: Möglicherweise muss an Orten angesetzt werden, die politisch weit sensibler sind, mitten im Privaten.

[Coronavirus in Deutschland: Unsere interaktive Karte zeigt die gemeldeten Coronavirusfälle in allen Städten und Landkreisen – nahezu in Echtzeit.]

Bisher war in der Öffentlichkeit wenig darüber bekannt, wo sich die Menschen infizieren. Immer wieder hörte man von einzelnen Ausbrüchen – in Fleischfabriken, Flüchtlingsheimen, Gottesdiensten. Doch diese Ausbrüche erklären lange nicht mehr die neue Zunahme der Fallzahlen.

Wo wir uns wirklich infizieren

Die Grafik des RKI, die am Donnerstag veröffentlicht wurde, wird nach Ursprungsorten unterschieden, die über die Kontaktverfolgung ermittelt wurden. Sie zeigt alle Ausbrüche, die mehr als fünf Personen enthalten, sortiert nach „Infektionsumfeld“, also nach dem Ort, an dem die Ansteckung mit dem Coronavirus stattgefunden hat. Dabei zeigt sich ganz klar: Die Menschen stecken sich vor allem zu Hause an. Und es zeigt sich: Die Zahl der unbekannten Ansteckungsorte wächst rasant.

Dass viele der aktuell Neuinfizierten sich in ihren eigenen Haushalten infizieren, bestätigen auch Daten einiger Bundesländer auf Anfrage. In Baden-Württemberg etwa war in den vergangenen drei Wochen das private Umfeld der häufigste Infektionsort – von Bars und Restaurants ist keine Rede. Weder für Baden-Württemberg, noch anderswo.

Ähnliches berichten auch die Regionen, die in Deutschland als Hotspot gelten. Wir haben Duzende Landkreise angefragt, was sie als die Hauptinfektionsorte sehen. Stuttgart, Frankfurt am Main, Emsland, Essen, Gelsenkirchen, Köln, Solingen, die Stadt Offenbach, Fürstenfeldbruck, Memmingen, Rosenheim... Fast alle nennen private Kontakte und Feiern als Ursprung der steigenden Neuinfektionen. In Bremen sind es vor allem die Feiern.

Problematisch dabei: Die Nachverfolgung der Kontakte, berichtet ein Pressesprecher des Landes Bremen. Nicht nur würden Hygiene- und Abstandsregeln missachtet, sondern oft läge auch keine vollständige Teilnehmerliste vor. Auch aus Berlin heißt es: "Fallhäufungen werden insbesondere beobachtet im Zusammenhang mit Feiern im Familien- und Freundeskreis", teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit mit. Von Orten, wo Abstand nicht eingehalten werde, trage man die Infektionen ins Private.

Im Privaten fühlt man sich sicher

Warum wird dann bisher nur über Bars und Party People gesprochen, nicht über die Ansteckung Zuhause? Die Erklärung liefert RKI-Präsident Wieler gleich mit: „Es kommt im privaten Umfeld zu vielen Ansteckungen, weil wir dort sehr nah beieinander sind”, sagte er am Donnerstag in einer Pressekonferenz.

Dem RKI zufolge gibt es darüber hinaus einen Zusammenhang mit Feiern und Familientreffen. „Die Menschen stecken sich dort an und tragen das Virus weiter in Familien und Wohngemeinschaften”, so Wieler.

In ihrem privaten Umfeld fühlen sich die meisten gleichzeitig sehr sicher, wie die Studie Cosmo zeigt – und sind deshalb unvorsichtiger. Seit März befragt ein Team aus Wissenschaftlern Tausende Teilnehmer nach ihrer Einschätzung zum Infektionsrisiko und den Maßnahmen. Dabei zeigt sich: Der private Haushalt wird als sicherer Ort wahrgenommen. Und das, obwohl zwei von drei Befragten wissen, dass das Ansteckungsrisiko bei privaten Treffen besonders hoch ist.

Was die Grafik noch zeigt: Die Befragten schätzen Bars als besonders gefährlich ein, obwohl sich das in den Daten nicht widerspiegelt. Die Konsequenz daraus könnte sein, dass Regeln wie Abstandhalten und Masketragen der Cosmo-Umfrage zufolge in Bars von den meisten eingehalten werden – bei privaten Treffen ist das nicht der Fall, wie die Umfrage zeigt.

Senken Sperrstunden die Neuinfektionen?

Bars und Hotels scheinen also zu Unrecht als Infektionsherde verschrien. Dass es für steigende Fallzahlen durch Bar- und Hotelbesuche zumindest nicht ausreichend Beweise gab, hatten schon die Verwaltungsgerichte erkannt. Sie kippten die Beherbergungsverbote in den meisten Bundesländern.

In seiner Begründung, die Sperrstunde für elf klagende Bars wieder zu kippen, schreibt das Berliner Verwaltungsgericht: „Die Kammer vermag nicht zu erkennen, dass Gaststätten unter den bislang geltenden Schutz- und Hygienemaßnahmen einen derart wesentlichen Anteil am Infektionsgeschehen gehabt haben, dass wegen der nunmehr zu verzeichnenden Neuinfektionen eine Sperrstunde als weitere Maßnahme erforderlich wäre.“

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Trotzdem gilt die Sperrstunde in Berlin weiterhin für alle außer jene elf Bars, die gegen die Maßnahme geklagt hatten. Auch in anderen Regionen Deutschlands haben Landesregierungen diese Regelung beschlossen. Wie das die Neuinfektionen senken soll, ist – zumindest den Daten zufolge – unklar. Denn eine geschlossene Bar könnte die Menschen ins Private drängen, wo Maßnahmen weniger befolgt werden.

Doch egal wo wir uns treffen, das eigentliche Problem ist vielleicht sogar, dass wir einander treffen. So nannte RKI-Präsident Wieler am Donnerstag vor allem eine Maßnahme, die wirksam sein könnte: Die Anzahl der Menschen beschränken, die man trifft – egal wo.