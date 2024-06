„Es gibt hier nur Verlierer“ Die TU Berlin ist nach dem Eklat um Präsidentin Rauch zerrissen

Muss Geraldine Rauch, die umstrittene Präsidentin der Technischen Universität Berlin, zurücktreten? Oder kann sie sich im Amt halten, obwohl sie antisemitische Tweets likte? Einen ersten wichtigen Fingerzeig, wie die TU mit ihrer Präsidentin umgehen will, steht an diesem Mittwoch an. Dann befasst sich der Akademische Senat, eines der zentralen Gremien der Uni, mit dem Fall.

Die Abwahl einer Unipräsidentin wäre selbst für Berlin, dessen Hochschulen eine bewegte Geschichte haben, außergewöhnlich. Die Hürden sind sehr hoch. Der Akademische Senat (AS) müsste die Abwahl mit einer Zweidrittelmehrheit beantragen, im Anschluss zwei weitere Gremien mit derselben Mehrheit zustimmen.

Wer sich dieser Tage an der TU umhört, erlebt eine Hochschule im Ausnahmezustand – und eine Hochschule, die gespalten ist. Mit der Ausnahme eines Professors im Ruhestand möchte keiner seinen Namen nennen. Zu leidenschaftlich sei die Debatte, zu groß das Risiko, missverstanden zu werden, begründet dies eine Person.

Gräben verlaufen quer durch die Belegschaft

Das Studierendenparlament hat sich hinter Rauch gestellt, wenn auch kritisch. Ähnlich äußerten sich Beschäftigte der TU in einer Stellungnahme ans Präsidium, in der sie die Angriffe auf Geraldine Rauch in den letzten Tagen als „unverhältnismäßig“ bezeichnen, gleichzeitig aber eine Aufarbeitung ihres Fehlgriffs auf der Plattform X (vormals Twitter) fordern. Auf der anderen Seite sollen Unterschriftenlisten kursieren, die ein Aus für Rauch fordern.

Wie würde eine Abwahl verlaufen? Will die TU ihre Präsidentin abwählen, sind drei Gremien beteiligt. Zunächst müssen der Akademische Senat (AS) oder das Kuratorium die Abwahl vorschlagen. Das jeweils andere Gremium muss dem dann zustimmen, es muss ein „Einvernehmen“ zwischen AS und Kuratorium vorliegen, wie es in der Grundordnung der TU heißt. Für beides ist die Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder nötig. Der 25-köpfige AS ist das „Parlament“ der Uni, das Kuratorium eine Art Aufsichtsrat, zu dem auch Externe gehören. Endgültig entscheidet dann der Erweiterte Akademische Senat über die Abwahl, der 61 Mitglieder hat und auch sonst die Unileitung wählt. Auch hier ist eine Zweidrittelmehrheit nötig.

Klar ist: Es halten nicht nur Studierende und Beschäftigte aus wissenschaftlichem Mittelbau und Verwaltung zu ihr, sondern auch einige in der Professorenschaft. Zwar sagen alle, dass Rauchs Vorgehen ein kapitaler Fehler war und dass dieser aufgearbeitet werden müsse. Viele ihrer Unterstützer sind aber irritiert und nachgerade verstört, wie scharf die Kritik an der Präsidentin ist.

Von „grober Zuspitzung“, „Shitstorm“ und „Kampagne“ ist da die Rede. Sie nehmen Rauch ihre Entschuldigung ab, das antisemitische Bild zu dem problematischsten Post nicht wahrgenommen zu haben. Es bestünden keine Zweifel, Rauch sei keine Antisemitin, ist mehrfach zu hören. Es fehle die Anerkennung, dass Rauch beim Thema Nahost zuvor deeskalierend gehandelt habe. An der TU, anders als an HU und FU, habe es bisher noch keine Besetzungen und Eskalationen im Zuge von Protesten gegeben, was auch Verdienst der Präsidentin sei.

Dass selbst der Regierende Bürgermeister sich inzwischen öffentlich eingeschaltet hat, wird als grober Eingriff in die Hochschulautonomie zurückgewiesen. Rauch könnte davon sogar profitieren, weil in der Wissenschaft der Unmut über politische Einmischungen zum Umgang mit propalästinensischen Protesten wächst.

Rauch wird in der Lesart ihrer Unterstützer zugutegehalten, dass sie sich seit Amtsbeginn gegen Diskriminierung und Machtmissbrauch einsetze und für bessere Arbeitsbedingungen – was die Basis für ihre Unterstützung bei vielen Gruppen an der Uni ist. Die Kritik an ihr gelte insgesamt ihrer progressiven Agenda, heißt es, und es mischten sich frauenfeindliche Züge darunter.

Es droht ein lang anhaltender Konflikt

Der Twitter-Eklat werde derzeit intensiv diskutiert, sagt ein Professor auf die Frage, wie gespalten die Uni derzeit ist. Auch er will sich nicht mit seinem Namen exponieren. „Es kristallisiert sich allerdings keine Mehrheit hinsichtlich einer daraus resultierenden Handlungsempfehlung heraus“, sagt er. Die öffentlichen Erklärungen der jeweiligen Gruppierungen spiegelten tatsächlich das jeweilige Meinungsbild wider. „Ein Konsens ist in weiter Ferne und genau das ist vielleicht auch der größte Schaden.“ Die Uni sei auf dem Weg in einen „lange anhaltenden Dissens um den richtigen Umgang“ mit dem Vorfall, sagt er.

Die Kritik TU-Präsidentin Geraldine Rauch zog heftige Kritik und Rücktrittsforderungen auf sich, weil vergangene Woche bekannt wurde, dass sie israelfeindliche und antisemitische Posts auf der Plattform X (vormals Twitter) mit einem „Like“ markiert hat. Anstoß hat vor allem ein Beitrag mit einem Foto mit antisemitischer Bildsprache erregt: Es zeigt ein Plakat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, auf das rote Hakenkreuze geschmiert sind. Der Text zum Post lautet: „Tausende türkische Bürger gehen derzeit auf die Straße, um einen Waffenstillstand im Gazastreifen zu fordern und die Operation in Rafah zu verurteilen.“ Der Account besteht seit 2023 auf der Plattform und postet prorussische und Pro-Hamas-Inhalte. Am Folgetag nach dem Bekanntwerden entschuldigte sich Rauch per schriftlichem Statement, dafür, auf der Plattform antisemitische Inhalte geliked zu haben. Zum Netanjahu-Post erklärte sie, sie habe dem Text gestimmt und „das darunter gepostete Bild zum Zeitpunkt des Likes tatsächlich nicht genauer betrachtet“. Sie hätte kein Like vergeben, „wenn ich die antisemitische Bildsprache aktiv wahrgenommen hätte oder wenn ich mich mit dem Account des Verfassers beschäftigt hätte“.

Einer, der sich öffentlich äußert, ist Helmut Schwarz. Der Chemiker ist einer der am höchsten dekorierten und angesehensten TU-Wissenschaftler und seit längerer Zeit emeritiert.

„Sie würde sich, der TU Berlin und dem Land Berlin einen großen Dienst erweisen, wenn sie von sich aus zurücktritt“, sagt Schwarz dem Tagesspiegel, der als Mitglied von Wissenschaftsakademien auch viele internationale Verbindungen hat. Sie habe mit ihrer unüberlegten Sympathiebekundung für antisemitische Inhalte auf der Plattform Twitter/X gezeigt, dass sie das Amt überfordere. Wie Schwarz halten auch andere die Entschuldigung Rauchs eben nicht für glaubwürdig.

Internationaler Reputationsschaden

Schwarz verweist darauf, ihn hätten schon mehrere internationale Kollegen auf die aktuellen Geschehnisse angesprochen. Nicht zuletzt kämen auch im Rahmen des laufenden Exzellenz-Wettbewerbs Gutachter aus aller Welt an die TU, daher gelte es jetzt, den Imageschaden zu begrenzen. Der Wissenschaftler nimmt die Präsidentin aber auch in einem Punkt in Schutz und erklärt, die derzeit größten substanziellen Probleme der TU, etwa marode Bauten, Verwaltung und IT, seien „nicht ihr anzulasten“. Das seien schwierige Aufgaben und er habe zu Amtsantritt Vertrauen in Rauch gehabt.

Was jetzt einige Beschäftigte, mit denen der Tagesspiegel sprach, allerdings bemängeln, ist: Der Hochschulbetrieb sei momentan massiv beeinträchtigt, weil die interne Debatte so viel Zeit in Anspruch nehme. Die Herausforderungen an der Uni seien unübersehbar, die Kernaufgaben der Unipräsidentin kämen zu kurz.

Als Grundproblem wird von manchen auch die Streitlustigkeit der Präsidentin auf Twitter/X empfunden, wo Rauch regelmäßig Kritik ausgeteilt und auf Posts anderer reagiert hat. Dies wird mitunter als politischer Aktivismus und mangelnde Professionalität gesehen – persönliche Meinung und Amt seien zu trennen. Andere begrüßen wiederum, dass sie zu gesellschaftlichen und politischen Themen Stellung bezog. Damit ist nun aber Schluss: Rauch hat ihre Accounts bei Twitter/X und Bluesky gelöscht.

Verzweiflung und Resignation

Bei dieser Gemengelage glaubt kaum jemand an der TU, dass sich in allen drei Gremien eine Zweidrittelmehrheit für eine Abwahl finden wird. Tatsächlich sieht nach Tagesspiegel-Informationen ein Beschlussentwurf der Professoren-Gruppen im AS bisher nicht einmal die Forderung nach einer Abwahl vor, nur eine starke Missbilligung Rauchs. Diese sei mit ihrem Handeln den Anforderungen an ihr Amt nicht gerecht geworden. Allerdings könnte ein Abwahlvorschlag sogar spontan in der Sitzung eingebracht werden.

Könnte Rauch noch von selbst zurücktreten? Davon geht derzeit niemand aus. Der Chemie-Professor Schwarz legt ihr als Alternative nahe: „Eine Möglichkeit wäre auch, dass sie vor den Gremien die Vertrauensfrage stellt, also selbst die Initiative ergreift.“

Im schlimmsten Fall, so hat es der TU-Kanzler Lars Oeverdieck im Tagesspiegel-Interview formuliert, würde eine knappe Mehrheit für oder gegen Rauch stimmen, es also kein eindeutiges Ergebnis geben. Die zuständigen Gremien könnten auch zu entgegengesetzten Voten kommen. Das würde die Spaltung der TU endgültig manifestieren.

Und was, wenn die Präsidentin im Amt bleibt? „Egal wie es ausgeht, hier gibt es nur noch Verlierer. Die Situation ist komplett verfahren“, sagt Schwarz. Die Verzweiflung über die Situation ist allen Gesprächspartnern anzumerken. Wie es nach einer gescheiterten Abwahl weitergehen soll, sei völlig unklar. Die Situation sei nur durch die Präsidentin selbst zu retten, sagt ein TU-Forscher – „durch ein Wunder oder den Rücktritt“.