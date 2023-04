Fallbericht der Charité Infizierte sich der erste Covid-Patient bereits 2019?

Wann infizierte sich der erste Mensch in Deutschland mit dem neuen Coronavirus? Die erste mit einem PCR-Test bestätigte Diagnose gab es am 27. Januar 2020 in Bayern. Nun haben vier Radiolog:innen der Berliner Charité den Fallbericht eines Patienten veröffentlicht, der nach ihrer Einschätzung bereits im Dezember 2019 an Covid-19 erkrankt gewesen sein könnte.

„In Anbetracht der Thorax-Computertomografie-Befunde ist es wahrscheinlich, dass unser Patient einer der frühesten Fälle von COVID-19 in Deutschland ist“, schreiben sie im „Journal of Medical Case Reports“, dessen Einfluss in der Wissenschaft allerdings eher gering ist. Der klinische Verlauf stimme mit dieser Vermutung überein. „Dies könnte darauf hindeuten, dass sich COVID-19 bereits im Dezember 2019 in Deutschland verbreitet hat.“

Ich bin skeptisch, der Befund überzeugt mich nicht. Stefan Kluge, Leiter der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum-Eppendorf

Ausgeschlossen ist ein solcher früher Fall im Prinzip nicht. Die Diagnose beruht allerdings allein auf den Computertomografie-Aufnahmen (CT) und den Symptomen des Mannes, sie ist daher keineswegs gesichert. „Ich bin skeptisch, der Befund überzeugt mich nicht“, urteilt Stefan Kluge, Leiter der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, der während der Pandemie viele Covid-19-Patienten behandelt hat. „Eine Covid-19-Diagnose kann niemals nur auf CT-Aufnahmen beruhen.“

Fragwürdige Veröffentlichung

Kluge hält es auch für bemerkenswert, dass der Patienten offenbar keine Auslandsreisen unternommen hatte, und die behandelnden Ärzte nicht an der Veröffentlichung beteiligt sind. „Eigentlich würde man erwarten, dass auch ein Infektionsspezialist bei so einer Veröffentlichung beteiligt ist.“ Ein offizielles Statement der Charité war bislang nicht zu erhalten. Es bleibt also die Frage, warum sich sonst niemand an der Veröffentlichung beteiligen wollte.

Die vier Radiolog:innen beschreiben den Fall eines 71-jährigen Mannes, der am 30. Dezember 2019 mit Atembeschwerden ins Krankenhaus eingeliefert worden war. Die Computertomografie (CT) seiner Lunge zeigte atypische Entzündung mit Charakteristika, wie sie auch für Covid-19 typisch sind.

Der Mann, der übergewichtig war und mehrere Vorerkrankungen hatte, wurde am 28. Januar 2020 mit schweren neurologischen Defiziten nach Hause entlassen und verstarb im April 2020. Schon während seines Krankenhausaufenthalts hatte er regelmäßig Besuche seiner Familie bekommen. Anfang Februar erkrankte ein Familienmitglied und hatte über mehrere Tage hohes Fieber.

Ursprung der Pandemie

Obgleich der Fallbericht keine sicheren Schlüsse zulässt, könnte es theoretisch schon vor dem ersten bekannten Fall Coronainfektionen in Deutschland gegeben hatten. Aus einer Analyse der Mutationen in den frühen zirkulierenden Sars-Cov-2-Viren haben Forschende geschlossen, dass das Virus wahrscheinlich zwischen Mitte Oktober und Mitte November 2019 in der Hubei-Provinz in China unerkannt auf den Menschen übergesprungen sein muss. Diese Abschätzung wurde im März 2021 im Fachmagazin Science publiziert. Laut chinesischen Angaben war der erste bekannte Corona-Patient am 8. Dezember 2019 in Wuhan erkrankt.

Die Beschreibung des Berliner Patienten soll laut den Radiolog:innen dazu beitragen, die Ursprünge der Pandemie aufzuklären. „Die WHO hat sich selbst zum Ziel gesetzt, die Ursprünge von COVID-19 weiterzuerforschen“, heißt es in der Veröffentlichung. „Der Fall wurde entdeckt, als wir nach Hinweisen darauf suchten, dass sich SARS-CoV-2 früher als offiziell bestätigt in Deutschland ausgebreitet hat.“ Zuletzt hatte es Hinweise gegeben, die den Wildtier-Markt in Wuhan als Epizentrum der Pandemie zu bestätigen scheinen.

