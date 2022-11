„Fast ausnahmsloser Rückgang“ Weniger Bewerbungen für Berliner Unis

An den Berliner Hochschulen gehen weniger Bewerbungen als früher ein – und teilweise bleiben mehr Studienplätze als sonst frei. Das ergibt sich aus der Antwort der Wissenschaftsverwaltung auf eine Anfrage der SPD-Abgeordneten Ina Czyborra.

Grundsätzlich lasse sich „ein fast ausnahmsloser Rückgang“ erkennen, der sich über alle Hochschultypen, alle Abschlussarten und Studienbereiche erstreckt, heißt es in der Antwort. Einzige Ausnahme: die Kunsthochschulen.

Die sinkenden Zahlen würden vor allem die grundständigen Fächer, also Bachelor und Staatsexamen, betreffen. An der FU gingen die Bewerbungszahlen für diesen Bereich zwischen dem Wintersemester 2020/21 und 2022/23 von 46.000 auf 39.000 Bewerbungen zurück, teilt die FU auf Anfrage des Tagesspiegel mit. Die HU verzeichnet jetzt 23.205 Bewerbungen (20/21: 30.409), die TU 14.456 (20/21: 17.056).

In der Antwort der Senatsverwaltung heißt es, besonders ausgeprägt sei der Rückgang der Bewerberinnenzahlen in den Geisteswissenschaften und Mathematik/Naturwissenschaften. Er fokussiere sich insbesondere auf Studiengänge mit Lehramtsoption beziehungsweise Lehramtsbezug.

Der Rückgang in diesen Fächergruppen betrage „im Durchschnitt aller Studiengänge 50 bis 70 Prozent der Bewerbungen im Vergleich zu den Vorjahren“, wobei die Statistik hier bis in das Vor-Pandemiejahr 2019 zurückreicht.

Lässt auf einmal die Strahlkraft Berlins als Unistandort nach? Ganz so einfach ist die Interpretation der Zahlen nicht. Zunächst einmal sind viele beliebte Fächer trotz sinkender Bewerbungszahlen dennoch heillos überlaufen (siehe Infobox).

So sieht es in ausgewählten Fächern aus

Bewerbungszahlen, freie Studienplätze, abgelehnte Interessent*innen – je nach Studienfach ist die Situation an den Berliner Hochschulen ganz unterschiedlich. Eine Auswahl von grundständigen Fächern (überwiegend mit Numerus Clausus):

Lehramt Grundschule

Trotz gesunkener Bewerbungen übersteigt die Nachfrage das Angebot enorm. Die FU lehnte fast 900 Interessierte ab, die HU sogar über 1000. Dementsprechend blieb im Bachelor kein Studienplatz frei, im weiterführenden Master gibt es dagegen noch Kapazitäten. An der FU gingen 2058 Bewerbungen ein (2019: 2954), an der HU 2202 (2019: 3657).



Lehramt Deutsch (Gymnasium/ISS)

Hier ist die Lage deutlich entspannter. An der FU blieben im Bachelor sogar 43 Studienplätze frei, an der HU 18. Es gab jeweils nur drei Ablehnungen. Besonders augenfällig ist der Rückgang an Bewerbungen an der HU: Von 1524 im Jahr 2019 auf jetzt 604 (FU: 810 Bewerbungen, 2019: 1308). Berücksichtigt werden muss, dass immer wieder Bewerber*innen abspringen. Das Annahmeverhalten ist für die Unis oft schwer vorhersehbar.

Betriebswirtschaftslehre

Je nach Hochschule ergibt sich ein unterschiedliches Bild. An FU und HU sind alle Plätze vergeben, an den Fachhochschulen (BHT, HTW, HWR) bleiben dagegen einige unbesetzt. Die Ablehnungen liegen an FU und HU immer noch im vierstelligen Bereich, auch wenn die Zahl der Bewerbungen um je ein Drittel sank. Dass krass gesunkene Bewerbungen nicht automatisch ein freie Fahrt für alle Bewerber*innen bedeuten, zeigt das Beispiel der Berliner Hochschule für Technik (BHT). Von 626 Bewerbungen (2019) ging die Zahl auf 267 zurück – dennoch musste die Hochschule 128 Ablehnungen verschicken.

Maschinenbau

Ein Klassiker der Ingenieurwissenschaften, aber dennoch bleiben hier Plätze frei: An der TU sind es 17, an der BHT 75, an der HTW 35. An diesem Studiengang lässt sich gut zeigen, wie schwer es für die Hochschulen sein kann, die Auslastung zu steuern: Denn alle drei erhielten prinzipiell deutlich mehr Bewerbungen als Plätze vorhanden sind und schickten mehrere hundert Ablehnungen heraus – dennoch blieben am Ende Plätze frei. In diesem Fach ist der Rückgang der Bewerbungszahlen übrigens nicht so eklatant wie in den anderen.