Forschungszentrum BIFOLD Künstliche Intelligenz made in Berlin

Wie kann Künstliche Intelligenz unser Leben verbessern? Wie generiert die KI neues Wissen, um etwa in der Chemie und in der Medizin neue Erkenntnisse zu gewinnen? Und welche theoretischen und algorithmischen Grundlagen für das Datenmanagement und für das Maschinelle Lernen braucht es, damit KI Antworten auf diese Fragen geben kann?

Darum dreht sich die Forschung am Berlin Institute for the Foundations für Learning and Data (BIFOLD) an der Technischen Universität Berlin, das am Freitagnachmittag feierlich eröffnet wird. Das KI-Kompetenzzentrum wird seit diesem Sommer dauerhaft vom Bund und vom Land Berlin gefördert.

„.BIFOLD leistet nicht nur einen großen Beitrag zum Forschungsrenommee der TU Berlin, sondern bietet den Berliner Studierenden auch die einmalige Chance, aktuelle Spitzenforschung im Zukunftsfeld KI hautnah mitzuerleben und mitzugestalten“, wird Geraldine Rauch, die Präsidentin der TU Berlin in einer vorab verbreiteten Pressemitteilung zitiert. Rauch ist am Freitag ab 14 Uhr eine der Redner:innen beim Festakt in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften am Gendarmenmarkt.

Gegründet wurde BIFOLD bereits 2020 als eines von fünf Nationalen KI-Kompetenzzentren, die zunächst eine Projektförderung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) erhielten. Am 1. Juli dieses Jahres wurden die Zentren dann in eine dauerhafte institutionelle Förderung von Bund und beteiligten Ländern überführt: Außer Berlin liegen die Standorte in München, Dortmund/Rhein-Ruhr, Dresden/Leipzig sowie in Tübingen. Vereinbart ist eine Gesamtförderung von 100 Millionen Euro jährlich, um in Deutschland international führende Zentren der KI-Forschung aufzubauen.

Die Digitalisierung und Strukturierung der klinischen Daten ist die Basis der modernen Medizin. Heyo Kroemer, Vorstandsvorsitzender der Charité

Das Berliner Zentrum erhält jährlich 22 Millionen Euro – jeweils zur Hälfte vom Bund und vom Land Berlin. Institutioneller Kooperationspartner des neuen hochschulübergreifenden Zentralinstituts ist die Charité – Universitätsmedizin Berlin. Gemeinsam will man die Digitalisierung in der Medizin weiter vorantreiben.

Heyo Kroemer, Vorstandsvorsitzender der Charité, bezeichnet die Kooperation als große Chance für die Gesundheitsstadt Berlin: „Die Digitalisierung und Strukturierung der klinischen Daten ist die Basis der modernen Medizin. Um diese Prozesse jedoch effektiv in der Patientenversorgung zu nutzen, müssen sie substanziell verbessert werden, es braucht modernste Datenanalyseverfahren, die in Form von Big Data- und KI-Technologien von BIFOLD entwickelt werden.“

Ein Ziel des Programms ist es, die Erforschung der technologischen Grundlagen der Künstlichen Intelligenz, die vorrangig von Techgiganten wie Amazon, Apple und Meta betrieben wird, an die öffentlichen Universitäten zu holen. „Wir wollen auch bei Künstlicher Intelligenz technologische Souveränität. Dafür benötigen wir exzellente Forschung, zügigen Transfer und belastbare Strukturen“, erklärt dazu Judith Pirscher, Staatssekretärin im BMBF.

An den fünf deutschen Zentren zu arbeiten, soll für international renommierte KI-Forschende attraktiv sein. Zu ihren Aufgaben gehört es, die KI-Expert:innen der Zukunft auszubilden. „Über 160 Doktorand:innen und über 420 Masterstudierende wurden im Rahmen der beiden Vorläuferprojekte bereits ausgebildet. Jedes Jahr hören rund 1800 Studierende die Big Data Management und Machine Learning Einführungsvorlesungen an der TU Berlin“, berichtet dazu TU-Präsidentin Rauch. Bei den Vorläuferprojekten handelt es sich um das Berlin Big Data Center und das Berliner Zentrum für Maschinelles Lernen, die vom Bund seit 2014 beziehungsweise seit 2018 finanziert wurden.

Die beiden BIFOLD-Direktoren Volker Markl und Klaus-Robert Müller nennen es ihre „Mission“, bei BIFOLD ein Forschungsumfeld zu schaffen, „dass attraktiv genug ist, um die klügsten Köpfe der KI nach Berlin zu ziehen und gemeinsam innovative, effiziente, nachhaltige und erklärbare KI Systeme zu entwickeln“.

Um welche neuartigen wissenschaftlich-technischen und wirtschaftlichen KI-Anwendungen es in Berlin geht, zeigen auch Start-ups, die im Umfeld bereits entstanden sind. Ein Beispiel ist die 2020 gegründete Firma Aignostics, die Mechanismen der Krebsentstehung mittels KI erkundet, wie der Tagesspiegel Backgrund Digitalisierung & KI berichtete.

