Für Erkenntnisse zur menschlichen Evolution Nobelpreis für Medizin geht an Svante Pääbo

Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an den in Leipzig forschenden Schweden Svante Pääbo für seine Erkenntnisse zur menschlichen Evolution. Das teilte das Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mit.

Pääbo gilt als Begründer der Paläogenetik, die der grundlegenden Frage nachgeht, was den modernen Menschen einzigartig macht. Pääbos Erkenntnisse zeigen auf, wie sich Homo sapiens von bereits ausgestorbenen Verwandten wie den Neandertalern und den Denisovaner-Menschen unterscheidet.

Der Mediziner und Biologe isolierte erstmals die Erbsubstanz DNA aus 1856 in der Nähe von Düsseldorf ausgegrabenen, rund 40.000 Jahre alten Fossilien von einem Neandertaler. Dabei handelte es sich um DNA aus Mitochondrien, Zellorganen, die für die Energieversorgung zuständig sind.

Sie werden von Müttern an ihre Kinder vererbt. Der Vergleich der mitochondrialen DNA aus den Fossilien mit Mitochondrien-Erbgut von modernen Menschen und unseren nächsten lebenden Verwandten, den Schimpansen (Pan troglodytes), zeigte Gemeinsamkeiten, aber auch erste Unterschiede.

2006 initiierte Pääbo am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig das Neandertaler-Genom-Projekt. In den Untersuchungen entwickelte Pääbos Gruppe Techniken, mit denen sie die DNA von Neandertalern effizienter aus fossilen Knochen herauslösen und analysieren konnten. Anhand von drei Fossilien aus Deutschland, Russland und Spanien gelang es dem Team, bis zum Jahr 2010 eine erste Version eines vollständigen Neandertaler-Genoms zusammenzusetzen.

Die Nachbildung eines Neandertalers steht im Neanderthal Museum in Mettmann. © Foto: Oliver Berg/dpa

In der Evolution hatten sich die Entwicklungslinien von modernem Mensch und Neandertaler (Homo neanderthalensis) vor rund 800.000 Jahren getrennt. Die beiden Menschenarten lebten aber auch zeitgleich in den gleichen Gebieten. Pääbos Untersuchungen belegten erstmals, dass Neandertaler und moderne Menschen auch zusammen Nachkommen hatten und Neandertaler Gene an die Menschen weitergegeben haben.

Ein neuer Mensch aus Sibirien

Pääbos Gruppe gelang es mit genetischen Untersuchungen eines Knochens aus der Denisova-Höhle im südlichen Sibirien zudem, eine völlig neue ausgestorbene Menschengruppe zu identifizieren. Die Denisova-Menschen sind nahe verwandt mit Neandertalern und haben Gene an heutige Menschen aus Asien und Ozeanien weitergegeben.

Im Jahr 2013 publizierten die Forschenden um Pääbo eine genaue Rekonstruktion des Genoms eines 50.000 Jahre alten Neandertalers in bis dahin für eine ausgestorbene Lebensform unerreichter Qualität. Der Vergleich mit der Erbinformation des heutigen Menschen zeigt, wo seine evolutionären Alleinstellungsmerkmale liegen. Die biologischen Bedeutungen der genetischen Unterschiede zwischen modernem Menschen, Neandertaler und Denisovaner sind Gegenstand aktueller Forschung weltweit.

Weitere Preise folgen

Am Dienstag und Mittwoch werden die Preisträger für Physik und Chemie, am Donnerstag für Literatur und am Freitag für Frieden bekanntgegeben. Am darauffolgenden Montag bildet die Bekanntgabe des Preisträgers für Wirtschaftswissenschaften den Abschluss. Überschattet wird die Bekanntgabe der Preisträger in diesem Jahr vom Ukraine-Krieg.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Jeder Preis ist mit zehn Millionen schwedischen Kronen (rund 914.000 Euro) dotiert. Auch Organisationen können nominiert werden. Ins Leben gerufen wurde die Auszeichnung 1901 auf Initiative des damals bereits verstorbenen schwedischen Erfinders Alfred Nobel. Die Kategorie Wirtschaft wurde erst 1968 durch die Schwedische Nationalbank hinzugefügt.

Die Nominierung für die Preise erfolgt jeweils bis Februar durch ausgewählte Personen, etwa Mitglieder der Nobelkomitees oder ehemalige Kandidat:innen. Die schlussendliche Entscheidung trifft dann das für die jeweilige Kategorie zuständige Komitee, die Liste der Nominierten bleibt geheim.

Vergangenes Jahr zählten zwei Deutsche zu den Preisträgern: Der Hamburger Klaus Hasselmann wurde für seinen Beitrag zu einer „zuverlässigen Vorhersage der Erderwärmung“ mit dem Physik-Nobelpreis geehrt, Benjamin List vom Max-Planck-Institut für Kohlenforschung war einer der Träger des Chemie-Nobelpreises.

Die Verleihung der Nobelpreise erfolgt im Dezember im norwegischen Oslo und im schwedischen Oslo. (Tsp, AFP)

Zur Startseite