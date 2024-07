Für unser internationales Image Verteidigt die Freiheit der Forschung!

Die Internationalisierung der deutschen Wissenschaftslandschaft, spätestens seit den Bologna-Reformen ein erklärtes Ziel von Wissenschaftspolitik, hat in den letzten Jahrzehnten beachtliche Erfolge erzielt. Über die Exzellenzinitiative mit ihren vielfältigen Angeboten an Postdocstellen, aber auch über Initiativen zugunsten politisch verfolgter WissenschaftlerInnen ist eine große Zahl hervorragender Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nach Deutschland gekommen.

Auch Graduiertenprogramme deutscher Universitäten bieten kritischen jüngeren Nachwuchsforschenden die Möglichkeit, ihre Ausbildung fortzusetzen. Gerade in den Sozial- und Geisteswissenschaften konnte Berlin, das sich als ein Magnet erwiesen hat, von der Vielfalt neuer Perspektiven und Ansätze besonders profitieren.

Ulrike Freitag ist Direktorin am Leibniz-Zentrum Moderner Orient und schreibt in dieser Kolumne abwechselnd mit Jutta Allmendinger, Barış Ünal und Johannes Vogel über aktuelle Hochschul- und Wissenschaftsthemen, die Berlin beschäftigten.

Viele dieser jungen Kolleginnen und Kollegen beobachten mit großer Sorge die Entwicklung der letzten Monate, seit dem brutalen Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober vergangenen Jahres und dem dadurch ausgelösten Krieg. Die dramatisch angestiegene Fremdenfeindlichkeit, und insbesondere wachsender Antisemitismus und zunehmende Anfeindung von Muslimen betreffen viele von ihnen im Alltag oder bei der Wohnungssuche.

Die Ausladung international angesehener Fachleute befremdet (nicht nur) sie. Und der jüngst publik gewordene Versuch des Bildungs- und Forschungsministeriums, politisch unliebsamen ProfessorInnen Fördermittel zu streichen, weckt bei ihnen traumatische Erinnerungen an Erfahrungen in den Heimatländern.

Glücklicherweise verhinderten aufmerksame Ministerialbeamte, dass ein Aufruf, der das Recht zur friedlichen Demonstration verteidigte, politisch abgestraft wurde. Dennoch sind die Vorgänge ein Hinweis darauf, dass Wissenschaftsfreiheit nicht nur im Ausland, sondern auch bei uns aktiv verteidigt werden muss. Nur so können wir sicherstellen, dass die deutsche Wissenschaft als wichtiger Partner und in vorderster Reihe an der internationalen Spitzenforschung mitwirken kann.