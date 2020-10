Das Prüfungsgremium der Freien Universität fand in der Doktorarbeit von Franziska Giffey 27 Textstellen, an denen die Ministerin ohne Quellenangabe fremde Autoren übernahm – beließ es aber im vergangenen Jahr dennoch bei einer Rüge und verzichtete auf den Entzug des Doktortitels.

Das geht aus dem bislang geheimen Prüfungsbericht des Gremiums hervor, den der Asta der FU am Montag veröffentlicht hat. Die Studierendenvertretung hat den Bericht auf Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz erhalten und machte den Vorgang samt Prüfungsbericht auch auf der Seite „Frag den Staat“ öffentlich.

An fünf Stellen fanden die Gutachter demnach ein „klassisches Plagiat“. Darunter verstehen sie Stellen, bei denen ganze Sätze oder noch größere Textpassagen wörtlich aus einer nicht genannten Quelle übernommen wurden.

"Objektive Täuschung" an 27 Textstellen

An 22 weiteren Stellen wurden deutliche Textübernahmen oder Paraphrasen ohne einschlägige Quellenangabe ausgemacht. Sprich: Hier übernahm Franziska Giffey Textteile zwar nicht wortwörtlich, aber sinngemäß aus anderen Texten, ohne das explizit kenntlich zu machen. „Im Gremium bestand Konsens darüber, dass diese 27 Textstellen den Tatbestand der objektiven Täuschung erfüllen“, heißt es hierzu im Gutachten. Auch habe in dem Gremium „Konsens“ bestanden, „dass die in der Arbeit festgestellten Mängel auch einen systematischen Charakter haben“.

Verzicht auf den Entzug von Giffeys Titel

Die FU entschied über die Plagiatsvorwürfe im Oktober vergangenen Jahres, diese waren Anfang 2019 durch die Plattform „VroniPlag Wiki“ bekannt geworden. Laut „VroniPlag Wiki“ gab es 119 Stellen in Franziska Giffeys Doktorarbeit, die auf wissenschaftliches Fehlverhalten hinweisen – und das auf 76 von insgesamt 205 untersuchten Seiten. Das Prüfungsgremium guckte sich laut des Gutachtens auch die anderen Stellen an, kam aber hier zu keinem eindeutigen Schluss.

So hatte die FU in ihrem Urteil zwar „missbilligt“, dass Giffey in ihrer Dissertation die Standards wissenschaftlichen Arbeitens „nicht durchgängig beachtet hat“ – auf einen Entzug des Doktortitels aber verzichtet, weil der Kern der Arbeit und ihre wissenschaftliche Leistung von den Mängeln nicht infrage gestellt würden. Auch würden die beanstandeten Stellen insgesamt nicht „überhandnehmen“. Wie viele Plagiate das Prüfungsgremium überhaupt erkannte, ließ die FU damals offen.

Schon damals kritisierten Experten das Urteil

Das Urteil der FU war seinerzeit von Plagiatsexperten kritisiert worden: Eine Doktorarbeit lasse sich nicht einfach in einen „guten“ und einen „schlechten“ Teil aufspalten. Gerichte hätten auch immer wieder klar gemacht, dass es irrelevant ist, in welchem Teil der Arbeit Plagiate auftauchten - schon wenige Stellen reichten aus, damit der Titel entzogen werden könne.

Nach Rechtsauffassung der Studierendenvertretung steht das FU-Präsidium nun in der Pflicht, Giffey ihren Doktortitel zu entziehen. Die Bundesfamilienministerin habe erwiesenermaßen ein „sanktionswürdiges wissenschaftliches Fehlverhalten“ mit bedingtem Vorsatz begangen. Da eine Rüge im Hochschulgesetz gar nicht vorgesehen sei, komme als Sanktionsmittel der Wahl nurmehr die Entziehung infrage, betonte der Asta am Montag.

Asta fordert jetzt den Titelentzug

„Sollte Giffey nicht nur das Amt der Bürgermeister*in von Michael Müller übernehmen, sondern auch das der Wissenschaftssenator*in, wäre das eine Bankrotterklärung für den Wissenschaftsstandort Berlin", erklärten die Studierendenvertreter.

Der Asta hatte wiederholt eine Veröffentlichung des vom Prüfungsgremium erstellten Berichts gefordert. Das FU-Präsidium stand den entsprechenden Anfragen im Akademischen Senat zunächst ablehnend gegenüber. „Es handelt sich um politisches Kalkül der FU-Führung“, so Anna Müller vom Asta der FU. Mit Blick auf ähnliche Fälle sei es schlicht nicht verhältnismäßig, wenn Giffey allen Plagiierens zum Trotz, den Titel unbeschadet weiter führen dürfe.

Die FU war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.