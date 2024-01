Hochwasserlage spitzt sich zu Der Rekord-Dezember hat Deutschland geflutet

Die Hochwasserlage in Deutschland hat sich durch weitere Niederschläge verschärft. Nach ergiebigem Dauerregen am Dienstag sind die Pegel vieler Bäche und Flüsse erneut angestiegen, vor allem in Teilen Niedersachsens und Bremens. Mittlerweile drohen die Deiche aufzuweichen, stellenweise kam es bereits zu Deichrissen.