Junge Menschen in Deutschland fühlen sich durch die Corona-Pandemie schwer belastet. Das zeigen Ergebnisse einer aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung.

Demnach gaben 61 Prozent der Befragten Jugendlichen an, sich teilweise oder dauerhaft einsam zu fühlen. 64 Prozent stimmen zum Teil oder voll zu, psychisch belastet zu sein, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Untersuchung.

69 Prozent sind – zumindest teilweise – von Zukunftsängsten geplagt. Hinzu kommt, dass ein Drittel der Jugendlichen (34 Prozent) angibt, finanzielle Sorgen zu haben; vor Corona lag ihr Anteil noch bei etwa einem Viertel.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich junge Menschen in Deutschland angesichts der Pandemie verstärkt einsam fühlen, dass sie Gleichaltrige vermissen sowie Angst um Familie und Freunde haben. Einerseits ist der übliche Tagesverlauf aus dem Rhythmus geraten, andererseits machen die jungen Menschen sich auch Sorgen um ihre Zukunft.

Die Befragungen „Jugend und Corona“ wurde von den Universitäten Hildesheim und Frankfurt/Main durchgeführt und in Kooperation mit der Bertelsmann-Stiftung ausgewertet. An einer erste Befragung Mitte April bis Mai 2020 nahmen 5520 Jugendliche ab 15 Jahren teil, an der zweite Runde beteiligten sich mehr als 7000 Jugendliche.

65 Prozent der Jugendlichen fühlen sich nicht gehört

Nach Ergebnissen der Befragung vermissen die jungen Menschen in Deutschland vor allem auch Aufmerksamkeit und Unterstützung. Während des zweiten Lockdowns im November 2020 gaben 65 Prozent der befragten Jugendlichen an, dass ihre Sorgen eher nicht oder gar nicht gehört werden. Im Frühjahr hatten lediglich 45 Prozent diesen Eindruck geäußert.

Viele fühlen sich schnell als Regelbrecher:innen abgestempelt, obwohl die meisten Jugendlichen die Corona-Regeln unterstützten würden. Das verstärke das Gefühl der Ohnmacht, schreiben die Forschenden.

„Es ist jetzt dringend nötig, die Sorgen der Jugendlichen ernst zu nehmen und zu adressieren“, sagte Jörg Dräger, Vorstand der Bertelsmann-Stiftung zu den Ergebnissen der Studie. Die Pandemie offenbare die Defizite der Kinder- und Jugendpolitik. Corona habe die Probleme vieler junger Menschen verstärkt.

„Die Pandemie zeigt wie unter einem Brennglas die schon länger bestehenden Defizite in der Kinder- und Jugendpolitik“, sagte Dräger. Hier müsse nun gehandelt werden.

Junge Menschen würden Möglichkeiten für eine breite und kontinuierliche Beteiligung in allen sie betreffenden Bereichen brauchen, betonte Tanja Rusack von der Universität Hildesheim.

Dies hatten in den vergangenen Wochen immer wieder auch andere Jugend- und Bildungsforscher gefordert. „Demokratische Entscheidungsprozesse, Transparenz und sachliche Debatten sind immer noch der beste Weg Probleme zu meistern und gestärkt aus Krisen hervorzugehen“, hatte der Potsdamer Bildungsforscher Wilfried Schubarth dem Tagesspiegel dazu gesagt. Gefährdete Gruppen von Kindern und Jugendlichen müssten zudem gezielt durch Coaching und Schulsozialarbeiter gefördert werden.

Im Fazit zu der aktuellen Studie heißt es nun, dass Jugendlichen nicht auf ihre Rolle als Schüler:innen, Auszubildende oder Studierende in der Corona-Zeit reduziert werden wollen. Ihr Verzicht auf Kontakte zu Gleichaltrigen, organisierte Freizeitaktivitäten, Möglichkeiten zur Selbstentfaltung wird nach Meinung der Jugendlichen weder thematisiert noch anerkannt.

Jugendlichen wollen in der Corona-Zeit nicht auf ihre Rolle als Schüler:innen, Auszubildende oder Studierende reduziert werden. Foto: imago/photothek



Bereits 2019 hatte die Bertelsmann Stiftung in der Studie „Children’s Worlds+“ dargelegt, dass sich ein großer Teil der jungen Menschen nicht ernst genommen und unzureichend beteiligt fühlt. „Das Jugendhearing des Bundesfamilienministeriums oder ein bereits geforderter Kindergipfel sind richtige Signale aus der Politik“, so Dräger.

Erfahrungen und Forderungen von Jugendlichen

Die Bertelsmann-Stiftung hat die Ergebnisse der Studien zusammen mit Teams aus Jugendlichen von September 2020 bis Januar 2021 in Online-Workshops diskutiert und reflektiert. Erfahrungen und Forderungen der Jugendlichen dazu wurden nun veröffentlicht.

Daraus geht hervor, dass der weitaus größte Teil der Jugendlichen die Corona-Maßnahmen für richtig hält. „Etwas gegen die Ausbreitung der Pandemie zu tun, auch Einschränkungen in Kauf zu nehmen, das ist eine Frage der Solidarität der gesamten Gesellschaft“, schreiben die Jugendlichen in der nun ebenfalls erschienen Broschüre „Fragt uns 2.0 – Corona-Edition“.

Ihnen sei klar, dass man es in einer Ausnahmesituation nicht allen recht machen kann. „Aber wie man die Maßnahmen umsetzen kann, da möchten wir mitreden: Mit dem Virus kann man nicht verhandeln, mit uns schon.“

Die Jugendlichen fordern Schulen, die sie begleiten und „nicht nur bewerten und unter Druck setzten“. Schulen sollten zu sozialen Lern- und Lebensorten werden. „Wir Jugendlichen werden doch nur als Schüler gesehen. Wir sollen lernen und lernen und lernen“, wird in der Publikation eine Schüler:in zitiert.

Die jungen Autor:innen wünschen sich Lehrer:innen, die sie beteiligen, ernst nehmen und Kompetenzen vermitteln, die sie fürs 21. Jahrhundert brauchen. Sie fordern eine „Bildung fürs Leben". Es werde häufig in der Politik darüber diskutiert, was mit den Schulen, den Schüler:innen und dem Unterrichtsstoff passieren soll.

„Aber wir – also die Schüler – werden nie gefragt, also es wird nicht gefragt, ob beziehungsweise was für Lösungsideen wir haben oder was wir für das Beste halten oder was wir uns wünschen“, so eine Antwort aus der Befragung.

Echte Beteiligung ermöglichen

„Entscheidend ist, dass schnell echte und nachhaltige Beteiligungsmöglichkeiten ausgebaut beziehungsweise geschaffen werden“, so die Forschenden. Entscheidungsträger:innen müssten nun in direkten Austausch mit jungen Menschen gehen. „Ziel muss es sein, über die Krise hinauszudenken.“

Wie dringend dies offenbar nötig ist, zeigen auch die Ergebnissen der aktuellen Befragung. Denn viele junge Menschen haben nur wenig Hoffnung auf Besserung durch die Politik: 58 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die Situation der Jugendlichen den Politiker:innen nicht wichtig ist. Weit verbreitet ist auch eine resignative Sicht.

57,5 Prozent der Befragten gaben an, gar nicht erst davon auszugehen, dass junge Menschen ihre Ideen in die Politik einbringen können.

Die Jugendlichen des Bertelsmann-Team fordern daher, die Beteiligungsrechte nun auch in der Pandemie effektiv umzusetzen – und zwar im Kleinen (Schule, Uni, Familien) wie auch im Großen (Politik, Gesellschaft).

„Selbst mitentscheiden zu können, beteiligt zu werden, auch in einer schwierigen Situation, verhindert Ohnmachtserfahrungen und macht psychisch stark“, schreiben sie in der Publikation. Die Krise erfordere neuen Ideen und Herangehensweisen: „Mit alten Rezepten löst man keine neuen Herausforderungen.“

Wichtig ist den jungen Menschen dabei auch eine hohe Bildungsgerechtigkeit: „Alle Kinder und Jugendlichen brauchen Zugang zu digitaler Infrastruktur."