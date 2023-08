Kletter-Therapie zeigt Wirkung bei Skoliose Bouldern für die Körperhaltung

Eine schiefe Oberkörperhaltung, Rücken- und Nackenschmerzen, in extremen Fällen entsteht sogar Druck auf Herz und Lunge. Skoliose ist eine orthopädische Erkrankung, bei der die Wirbelsäule dreidimensional verkrümmt und verdreht ist.

Der Sport- und Gesundheitswissenschaftler Silas Dech hat im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts der Uni Potsdam nun eine alternative Behandlungsmethode für Betroffene entwickelt. Seit 2020 boulderten jugendlichen Proband:innen unter seiner Anleitung nach dem „Potsdamer Modell“ an spezialgefertigten Kletterwänden. In einem Wechsel aus Belastung und Entspannung sollen bestimmte Muskelgruppen gestärkt werden, sodass die Teilnehmenden ihre Körperhaltung nachhaltig verändern können.

Verschwundene Schmerzen

Noch ist die Studie nicht ausgewertet. Dennoch ist sich Dech sicher, dass seine Methode wirksam ist. „Unser primäres Ziel ist es, dass sich die Skoliose nicht verschlechtert, dass also das Fortschreiten der Krankheit verhindert wird. Der Zustand der meisten Jugendlichen hat sich während der Klettertherapie sogar verbessert“, sagt der Doktorand.

Das Feedback der Schüler:innen verbucht er als Wertschätzung für seine Arbeit. Eine Schülerin habe berichtet, dass ihre Rückenschmerzen verschwunden seien, ein anderer Schüler, dass sich seine Haltung verbessert habe, sagt Dech, dem auch der Spaß beim Training wichtig ist.

Der Zustand der meisten Jugendlichen hat sich während der Klettertherapie sogar verbessert. Silas Dech, Sport- und Gesundheitswissenschaftler

Aufgrund seiner Erfolge wird das Projekt seit 2022 vom Startup-Hub der Uni Potsdam gefördert, Partner:innenschaften mit Sportvereinen und Praxen vereinbart. In der neu eröffneten Boulder-Werft in Werder an der Havel wurde sogar ein Bereich für die Klettertherapie eingerichtet.

Für Dech ist das ein Ansporn: Jetzt gelte es, Personal zu finden. Noch in diesem Jahr will der Brandenburgische Verein für Gesundheitsförderung, der zur Uni Potsdam gehört, eine Fortbildung für Skoliose-Klettertherapeut:innen anbieten.