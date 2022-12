Mehr Licht! Woher es kommt, wann es schadet, warum wir es lieben

Ein Weihnachten wäre ohne Licht undenkbar. Ob nun in der christlichen Fassung, wo der leuchtende Engel die Hirten auf dem Feld besucht, um von der Geburt Jesu zu berichten und ein heller Stern den drei Weisen aus dem Morgenland den Weg zum – klar: erleuchteten – Stall weist. Oder in der vorchristlichen Variante, in der die Wintersonnenwende ankündigt, dass die Tage wieder heller und länger werden. Und heute sowieso, wo fast jeder mit allerlei Geleucht, mitunter auch Geblinke, sein Zuhause weihnachtlich schmückt. Selten aber denkt man darüber nach, was Licht eigentlich ist – und warum es eine solche Bedeutung für uns hat.

