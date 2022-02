Julia von Blumenthal ist neue Präsidentin der Humboldt-Universität (HU). Sie wurde am Dienstagmorgen vom Konzil der HU gewählt. Im ersten Wahlgang erhielt sie mit 44 Ja-Stimmen bereits die nötige Mindestanzahl von 31 Stimmen des 61-köpfigen Gremiums. 12 stimmten mit Nein, zwei Stimmen waren ungültig. Abgegeben wurden 58 Stimmen.

Blumenthal (51) ist seit 2018 Präsidentin der Viadrina-Universität in Frankfurt (Oder), ihr Amt dort wird sie jetzt vorfristig aufgeben. Zuvor lehrte und forschte sei bereits an der Humboldt-Universität, wo sie 2009 auf eine Professur für Politikwissenschaft berufen wurde. An der HU war sie bereits von 2014 bis 2018 Dekanin. Vor ihrer Zeit in Berlin hatte sie Stationen unter anderem in Gießen, Lüneburg, Sydney und Hamburg.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Blumenthal war die einzige Kandidatin. Ein zweiter Kandidat, der Gießener Unipräsident Joybrato Mukherjee, hatte in der vergangenen Woche zurückgezogen. Er begründete das mit gleichstellungspolitischen Gründen: Mit ihm als Präsident hätte die Möglichkeit eines rein männlichen Präsidiums bestanden.

Die Neuwahl war notwendig geworden, nachdem die ehemalige Präsidentin Sabine Kunst im Herbst aus Protest gegen die Neufassung des Berliner Hochschulgesetzes zurückgetreten war. Die dort vorgesehenen Verbesserungen für Post-Doktoranden - diese sollen auf einer Qualifikationsstelle grundsätzlich entfristet werden - hielt Kunst für nicht umsetzbar. Aktuell wird die Humboldt-Universität von Interimspräsident Peter Frensch geleitet.

Sie sei am Morgen ein wenig aufgeregt zur HU gefahren, sagt Blumenthal direkt nach der Wahl: "Ich kenne die Humboldt-Universität gut, hier ist immer eine Überraschung drin." Nun sei es eine "positive Überraschung", fuhr sie angesichts des klaren Ergebnisses fort: "Das freut mich sehr." Zum Vergleich: Ihre Amtsvorgängerin Sabine Kunst hatte bei ihrer Wiederwahl nur 31 Ja-Stimmen erhalten.

Viele Aufgaben würden vor der HU liegen, sagte Blumenthal. Sie wolle schon in den nächsten Wochen auf alle zukommen, um das fortzusetzen, was in den ersten Gesprächen mit den Unimitgliedern vor der Wahl begonnen habe. Wann genau Blumenthal ihr Amt offiziell antritt, ist noch nicht bekannt.