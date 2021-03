Das britisch-schwedische Pharmaunternehmen Astrazeneca vermarktet seinen Coronavirus-Impfstoff in der EU künftig unter dem Namen „Vaxzevria“. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Der neue Name sei von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) genehmigt worden.

Bislang ist das Präparat unter dem Namen „Covid-19 Vaccine Astrazeneca“ bekannt. „Die Umstellung auf einen dauerhaften Markennamen ist üblich und wurde seit vielen Monaten geplant“, so die Mitteilung. Mit den Imageproblemen, beispielsweise durch den Impfstopp für Menschen unter 60 Jahren in Deutschland, soll der Schritt also nichts zu tun haben.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Aufgrund der zunehmenden Anzahl an Fällen von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen sind die Impfungen für jüngere Menschen unterbrochen. In Deutschland sind bisher 31 Fälle solcher Blutgerinnsel nach Impfungen mit Astrazeneca bekannt, wie das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) berichtete.

Mehr zum Thema Ursache von tödlichen Astrazeneca-Nebenwirkungen So könnten sich Blutgerinnsel im Hirn verhindern lassen

Die vollständige Umstellung auf den Namen „Vaxzevria“ werde in sechs Monaten erwartet, hieß es weiter. In anderen Märkten laufe derzeit noch eine Überprüfung. Der Impfstoff werde während der Pandemie weiterhin zum Selbstkostenpreis geliefert. Zuerst hatte das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) über den neuen Markennamen berichtet. (dpa, Tsp)