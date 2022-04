Eine „umfassendere und integriertere Reaktion“ der internationalen Gemeinschaft auf die Covid-19-Pandemie fordern der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Stiftungsorganisationen CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations), Global Fund und Wellcome Trust.

In einem gemeinsamen Strategie-Papier rufen die Organisationen zu einer „globalen Strategie zur Bewältigung der langfristigen Risiken von Covid-19“ auf. Die Covid-19-Pandemie zu beenden, müsse „dringende wirtschaftliche, gesundheitliche und moralische Priorität“ bleiben.

Angesichts begrenzter Ressourcen in vielen Ländern brauche es „einen umfassenderen Werkzeugkasten aus Impfstoffen, Tests und Therapien“ zur Bekämpfung der Pandemie, aber auch eine „Stärkung der Widerstandsfähigkeit von Gesundheitssystemen“. So sollen sie besser positioniert werden, um sowohl Covid-19 als auch andere tödliche Krankheiten nachhaltig und wirksam zu bekämpfen, sagte Gita Gopinath vom IWF am Dienstag. Gesundheitliche Sicherheit sei auch wirtschaftliche Sicherheit.

Milliardeninvestitionen gefordert

Den jüngsten Schätzungen des World Economic Outlook zufolge lägen die Folgekosten der Pandemie bei 13,8 Billionen Dollar. Dem Strategiepapier nach brauche es 15 Milliarden US-Dollar in diesem und jeweils 10 Milliarden US-Dollar in den Folgejahren, um die Gesundheitssysteme besser und widerstandfähiger gegen Pandemien auszustatten. Viel Geld, aber die „Kosten der Untätigkeit" seien viel höher, so Gopinath. „Wir müssen handeln – jetzt.“ Der IWF sei bereit, „Ländern bei der Bewältigung der Herausforderungen der Pandemie und ihres Finanzierungsbedarfs zu helfen“.

„Wir alle möchten unbedingt, dass diese Pandemie vorbei ist“, sagte Jeremy Farrar vom Wellcome Trust. Aber dafür müsse man das Augenmerk jetzt auf „die Entwicklung von Impfstoffen der nächsten Generation richten, die Ansteckungen verhindern können“. Zudem müsse auch „der weltweite Zugang zu Impfstoffen und Behandlungen“ verbessert werden.