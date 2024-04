Pro Woche ein Tag Forschenden muss die Demokratie etwas Zeit wert sein

Am Mittwoch wird im Bundestag über Wissenschaftskommunikation debattiert – gut so! Es ist gut, wenn diese „systematisch und umfassend“ gestärkt wird, wie der Antrag der Koalitionsfraktionen es fordert. Aber selbst wenn das gelänge, reicht das nicht aus.

Wir brauchen neue Formen des Gespräches zwischen Forschenden und der Öffentlichkeit. In der Wissenschaft ist ein grundsätzlicher Kulturwandel nötig, weg vom zu häufigen Monolog hin zu echtem Dialog, Public Engagement und zum ‚Zuhören lernen‘.

Johannes Vogel ist Botaniker, Generaldirektor des Museums für Naturkunde – Leibniz-Institut für Evolutions- und Biodiversitätsforschung, und Professor an der Humboldt-Universität. In dieser Kolumne schreibt er im Wechsel mit Jutta Allmendinger, Barış Ünal und Ulrike Freitag zu Hochschul- und Wissenschaftsthemen.

Wir brauchen vielfältige und dauerhafte Formate, um alle Menschen in unserer Gesellschaft aktiv und kontinuierlich in die Forschung einzubeziehen. Die Freiheit von Forschung und Lehre schränkt dies nicht ein, vielmehr verlassen wir damit den sprichwörtlichen Elfenbeinturm und lernen neue Perspektiven und Expertisen kennen. Wir erfahren, wie unsere Forschung ankommt und was ihr fehlt.

Mehr Rückhalt durch Teilhabe

Das kann neue Forschungsfragen aufwerfen, die Innovationskraft stärken und den Beitrag der Wissenschaft zur Lösung der Zukunftsfragen befördern. Natürlich werden damit auch demokratische Entscheidungsprozesse gestärkt. Werden viele Menschen mit unterschiedlichen Expertisen aktiv in Forschungsprozesse eingebunden, gewinnen wissenschaftliche Erkenntnisse Rückhalt in der Gesellschaft.

Das macht unsere Demokratie, die unsere Wissenschaft stützt, resilienter. Und die Zeit, die Forschende für diesen selbstbestimmten Kulturwandel aufwenden, muss Teil der Arbeitszeit sein. Ein Tag pro Woche für unsere Demokratie wäre ein toller Anfang!

Gute Beispiele für hochwertige Wissenschaftskommunikation gibt es bereits, wie den „Communicator-Preis“, der mit 50.000 Euro dotiert und jährlich vom Stifterverbandes an Forschende aus allen Fachgebieten vergeben wird. Dieses Jahr wurde das Team „Cyber and the City“ aus Tübingen ausgezeichnet: Das Projekt schuf einen Dialograum, in dem sehr unterschiedliche Positionen und Interessen verhandelt werden können.

Das abstrakte und kontroverse Thema Künstliche Intelligenz holten das Team so in die Lebens- und Erfahrungswelt der Menschen. Ein solcher Ansatz und der damit verbundene Kulturwandel ist unverzichtbar, um den Dialog zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit aktiv zu gestalten.