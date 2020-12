In Südafrika ist eine neue Variante des Coronavirus entdeckt worden. Die 501.V2 genannte Variante könnte hinter der raschen Ausbreitung der zweiten Corona-Welle im Land stecken, erklärte Gesundheitsminister Zwelini Mkhize am Freitag.

Südafrikanischen Ärzten zufolge infizierten sich während der zweiten Welle mehr jüngere Menschen als zuvor.

Die neue Virus-Variante wurde von einem Forschungsteam unter Leitung des südafrikanischen Kwazulu-Natal Research Innovation and Sequencing Platform (KRISP) entdeckt, das seit Pandemie-Beginn hunderte Proben untersucht hatte. Unklar schien noch, ob sich die Schwere der Krankheitsverläufe wesentlich zu den bislang bekannten Virusvarianten unterscheide.

Auch steht bisher nicht fest, ob sich das Auftauchen der neuen Variante auf künftige Impfungen auswirkt. Die bisherigen Strategien der Regierung sollen jedoch nicht geändert werden. Gesundheitsminister Zwelini Mkhize erklärte am Freitag auf Twitter, dass man an dem Impf-Programm festhalten werde, solange es keine neuen Erkenntnisse gebe.

Es werde keine zusätzlichen Maßnahmen geben, schrieb Mkhize. Er appellierte an die Jugend, Masken zu tragen, die Hygienemaßnahmen zu befolgen und alternative Wege zu finden, die Feiertage zu verbringen.

Die Regierung in Südafrika hatte Ende März eine landesweite Ausgangsbeschränkung verhängt, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen, und sie nach einer vorübergehenden Zurücknahme zum Beginn der Feiertagssaison erneut leicht verschärft. Südafrika ist eines der am stärksten von der Corona-Pandemie betroffenen Länder in Afrika. Bis Freitag infizierten sich in dem Land mit seinen knapp 60 Millionen Einwohnern mehr als 900.000 Menschen mit dem Virus, mehr als 24.000 starben.

Virusmutation auch in Großbritannien gemeldet

Die Wissenschaftler in Südafrika leiteten ihre Forschungsergebnisse auch an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sowie die britischen Behörden weiter, die kürzlich ebenfalls eine Mutation des Coronavirus entdeckt hatten. Der WHO-Expertin Maria Van Kerkhove zufolge gibt es keine Anzeichen, dass die neue Variante sich anders verhalte als die bereits beschriebenen.

Der britische Premierminister Boris Johnson rief mehreren Medienberichten zufolge am Freitagabend sein Kabinett zu einer Sondersitzung zusammen, um die in seinem Land entdeckte neue Variante des Virus zu besprechen, die ansteckender sei.

Eine Verschärfung der Maßnahmen könnte bereits am Samstag angekündigt werden, berichtete „The Guardian“.

Möglicherweise werde es Reisebeschränkungen für den Südosten Englands einschließlich London geben. Am Montag hatte die Regierung erklärt, ein Anstieg der Fälle in der Region könne auf die neue Variante zurückgehen. Seit Beginn der Pandemie wurden bereits mehrere Varianten des Coronavirus gefunden. (Tsp, Agenturen)