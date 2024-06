Schwarz-rote Kürzungen Wackeln die Zuschüsse für Berlins Unis?

Die schwarz-rote Koalition will in Berlin massiv kürzen – und die SPD scheint dafür jetzt zunehmend die Zuschüsse für die Hochschulen in den Blick zu nehmen. Nachdem der Haushaltsexperte Torsten Schneider bereits die versprochene jährliche Steigerung für die Hochschulen als Streichpotenzial thematisiert hat, tut das jetzt auch Raed Saleh, der Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion im Abgeordnetenhaus.