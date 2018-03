Bessere Vergleichbarkeit, mehr Transparenz und größere Mobilität - wer wäre angesichts der Unübersichtlichkeit der deutschen Bildungslandschaft nicht dafür? Die Kultusministerkonferenz (KMK) will sich im 70. Jahr ihres Bestehens auf den Weg zu einer einheitlicheren Qualität der Bildungsangebote machen. „Wir werden die künftige länderübergreifende Zusammenarbeit in Kernfragen der Bildungspolitik fortentwickeln“, erklärt der diesjährige KMK-Präsident Helmut Holter (Linke), Kultusminister in Thüringen.

Am Donnerstag hatte die KMK in Berlin getagt - und dabei verständigte man sich überraschend auch darauf, gemeinsam mit dem Bund „die Weichen für einen Nationalen Bildungsrat zu stellen“. Damit scheint ein sich anbahnender Konflikt mit der neuen Bundesregierung beigelegt. Denn gegen das GroKo-Projekt eines Nationalen Bildungsrats - das Jahre zuvor schon von großen Bildungsstiftungen ins Spiel gebracht worden war - hatte sich die KMK vehement gewehrt.

KMK-Reform sollte den Bildungsrat eigentlich überflüssig machen

Mit dem Beschluss, „ein ländergemeinsames Konzept für den Nationalen Bildungsrat als Verhandlungsgrundlage mit der Bundesregierung zu erarbeiten“, geht die KMK in die Offensive. Offenbar wollen die Kultusminister das Verfahren nun proaktiv an sich ziehen, indem bei der Berliner Plenarsitzung unmittelbar eine Arbeitsgruppe der Amtschefs mit der Ausarbeitung von Eckpunkten für die Gespräche mit dem Bund beauftragt wurde.

Vor wenigen Wochen hatte KMK-Generalsekretär Udo Michallik die Schaffung eines Nationalen Bildungsrats noch rundheraus abgelehnt. Er bezeichnete das Gremium unter anderem als „kontraproduktives Element“ auf dem Weg zu mehr Harmonisierung zwischen den Ländern. Das weitaus bessere Instrument wäre ein Bildungsstaatsvertrag. Es galt, die Bildungshoheit der Länder zu verteidigen.

Baden-Württembergs Bildungsministerin Susanne Eisenmann (CDU) wollte dem Projekt eines Nationalen Bildungsrats eine umfassende KMK-Reform entgegensetzen. Dabei wollte sie zur wissenschaftlichen Beratung auch das Berliner Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) mit ins Boot holen. Eisenmann vertrat noch im Februar die Position, 16 entscheidungsbefugte Ministerinnen und Minister in der (reformierten) KMK seien bereits der gewünschte „Bildungsrat“.

Mehr Verbindlichkeit mit dem Bildungsstaatsvertrag

Ist der allseits erwartete Streit mit dem Bund jetzt tatsächlich beigelegt? Die neue Bundesregierung jedenfalls dürfte aufatmen, dass die Kultusminister den Nationalen Bildungsrat - eines der prominentesten Bildungsprojekte der GroKo – pünktlich zum Antritt der neuen Bundesregierung quasi adoptiert haben. Das Vorhaben steht ganz vorne im Bildungspaket des Koalitionsvertrags. Und zwar mit denselben Schlagworten, die die KMK jetzt aufgegriffen hat. Mehr Transparenz, Qualität und Vergleichbarkeit im Bildungswesen - genau diese Ziele will die Bundesregierung mit dem Nationalen Bildungsrat erreichen.

„Über Mandatierung, Zusammensetzung, institutionelle Anbindung und Ausstattung des Nationalen Bildungsrates“ werde gemeinsam mit den Ländern entschieden, heißt es im Koalitionsvertrag. Dafür ist der Weg nach dem jüngsten KMK-Beschluss frei.

Doch die Kultusminister wollen mehr. Ein Instrument, das neben anderen der bayerische Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) ins Gespräch gebracht hatte, soll nun ebenfalls auf Länderebene „geprüft“ werden – der Bildungsstaatsvertrag.

Staatsvertrag und Nationaler Bildungsrat widersprechen einander nicht. Im Gegenteil: Der Staatsvertrag, mit dem sich Bund und Länder auf Schritte zur Vereinheitlichung des Bildungssystems einigen würden, wäre eine Grundlage, um Empfehlungen des Bildungsrats verbindlicher zu machen. Im Koalitionsvertrag ist zum Staatsvertrag zwar nichts zu finden, Union und SPD versichern aber, dass auch darüber bei den Koalitionsverhandlungen schon gesprochen wurde.