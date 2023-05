Studi am Start: Joelle Kaiser Studierende wollen Berlin-Adlershof bunter machen

1754 als Gutshof gegründet, heute Standort für anerkannte außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, sechs Institute der Humboldt-Uni und 1270 Unternehmen. In Adlershof arbeiten und studieren über 34.000 Menschen – und es ist die Wahlheimat vieler Studierender.

Auch für Joelle Kaiser. Die 22-Jährige studiert Biologie und Chemie mit Lehramtsbezug an der HU, schreibt aktuell an ihrer Bachelor-Arbeit, unterrichtete an einer Grundschule in Brandenburg und arbeitet beim Stifterverband. Neben all diesen Tätigkeiten findet die gebürtige Berlinerin außerdem noch die Zeit sich ehrenamtlich zu engagieren.

Bei der „SIA“, der „Studenten Initiative Adlershof“, sitzt sie als Mitglied im Vorstand. Gemeinsam mit 40 anderen Vereinsmitgliedern will sie mithilfe von Projekten das Leben für Studierende in Adlershof mitgestalten.

So vermittelt der gemeinnützige Verein Neustudierende an Tutor:innen oder stellt Kontakte zu Unternehmen in der Gegend her. Das Projekt „Uni Gardening“ bepflanzt eine Grünfläche auf dem Campus. Das geerntete Gemüse wird auf Veranstaltungen serviert. Im HausElf, dem Vereinsheim der Studenten-Initiative, die gleichzeitig als Bar fungiert, finden regelmäßig Cocktailpartys statt, auf dem Oktober- oder Frühlingsfest ist die gesamte Nachbarschaft willkommen.

Die Arbeit des Vereins richtet sich außerdem nicht nur an die Studierendenschaft. In Adlershof ist nicht nur Sitz vieler Firmen, sondern auch ein Ort, wo Geflüchtete aus aller Welt wohnen. Mit dem Projekt „Integrate“ haben die Studierenden die Neuankömmlinge unterstützt: etwa, indem sie Deutschkurse in nahegelegenen Flüchtlingsunterkünften angeboten und bei der Kinderbetreuung geholfen haben.

Dass es sich bei Adlershof erst mal nicht um einen pulsierenden Kiez handeln wird, weiß Joelle Kaiser ganz genau. Und doch ist der Ortsteil in Treptow-Köpenick für sie mittlerweile mehr als nur ein Randbezirk. „Adlershof wird immer noch von vielen unterschätzt. Klar sind wir ein kleines Dörfchen – aber eins, was viel Charme hat.“