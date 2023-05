Trinkfeste Fliegen Kater als Kopfsache

Sie grinsen. Zwar haben sie nur einen Rüssel, aber ich bin sicher, die Viecher machen sich gerade über den gewaltig verkaterten Erbonkel lustig, während sie um die Reste in den Biergläsern vom Vatertag schwirren.

Denn einen Brummschädel hat Drosophila melanogaster nicht zu befürchten. Jedenfalls nicht so schnell, wie andere Fliegen oder Tiere. Im Laufe der Evolution haben sie es geschafft, Alkoholhaltiges von bis zu 15 Prozent zu tolerieren. Daher macht ihnen niemand Konkurrenz, wenn sie sich auf halbvergorenes Obst stürzen.

Der Erbonkel

Was wir zum Leben mitbekommen und was wir weitergeben – jedes Wochenende Geschichten rund um Gene und mehr in der „Erbonkel“-Kolumne des Wissenschaftsjournalisten und Genetikers Sascha Karberg.