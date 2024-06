Weil Rauch Präsidentin bleibt Professoren der TU Berlin sehen Kooperationen in der Forschung in Gefahr

Kein Rücktritt: So lautete die Entscheidung, die TU-Präsidentin Geraldine Rauch am Donnerstag per schriftlichem Statement bekannt gab. An der Uni löst das unter einigen Mitgliedern tiefes Unverständnis aus – und Angst vor einem wachsenden Problem für die Universität. Erstmals äußerte jetzt ein Mitglied des Akademischen Senats namentlich gegenüber dem Tagesspiegel seine Bedenken und sprach von einem anhaltenden internen wie externen Schaden der TU.