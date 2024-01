Wiarda will’s wissen Die Empörung herunterdimmen

Als bekannt wurde, dass die Ampel eine dreistellige Millionensumme bei der Förderung der Batteriezellforschung einsparen will, warnten die im „Kompetenznetzwerk Lithium-Ionen-Batterien“ organisierten Forscher und Unternehmen vor „dramatischen Konsequenzen“ und dem „Ende der deutschen Batterieforschung“.

Die Reaktionen sind fast immer die gleichen: Soll etwas geschlossen werden, sollen Fördermittel wegfallen, passiert das immer genau an der falschen Stelle, steht die ganze Zukunft auf dem Spiel. Da ist die Wissenschaft wie andere Branchen. Differenzierungen bleiben dann schnell auf der Strecke. Zur Wahrheit gehört nämlich, dass die deutsche Industrie die Batterieforschung über Jahre selbst derart vernachlässigt hat, dass ein drohendes Minus von 155 Millionen Euro staatlicher Mittel ihr jetzt angeblich den Garaus machen sollte.

Bildung und Forschung sollten eine besondere Stellung genießen bei den öffentlichen Ausgaben. Das bedeutet aber nicht, dass nicht auch innerhalb der Forschungshaushalte priorisiert werden muss. Weil dazu in normalen Zeiten oft der politische Mut fehlt, passiert das meist in der Krise.

Jan-Martin Wiarda ist Journalist für Bildung und Autor des Tagesspiegels. Auf seinem Blog www.jmwiarda.de kommentiert er aktuelle Ereignisse in Schulen und Hochschulen.

Das ist nicht schön, kann aber manchmal sogar heilsam sein bei der Auflösung von Verkrustungen. Und selbst wenn dabei Fehler passieren, täte es dem öffentlichen Diskurs gut, auch in der Forschung die Empörungstonlage herunterzudimmen.

In seiner Bereinigungssitzung am Donnerstag hat der Haushaltsausschuss des Bundestages die Kürzung übrigens abgeschwächt – um zunächst 20 Millionen Euro für 2024 und insgesamt 70 Millionen. Doch hängt die Batterieforschung in Deutschland auch künftig viel stärker von der Bereitschaft der Unternehmen ab, weiter kräftig zu investieren. Und zwar Milliarden. Dann können sie sich übrigens mehr staatliche Förderung holen, als durch die eingesparten Millionen aus dem Klima- und Transformationsfonds verloren gehen. Die steuerliche Forschungszulage macht es möglich.

