ARD-Komik Selbstspiegelung und Humorbegabung

Eigene Makel zu betonen ist ein Trick makelloser Menschen, vollkommener zu wirken. Dass Günther Jauch ständig seine Bildung bezweifelt, soll daher ebenso das Gegenteil belegen wie Barbara Schönebergeres Selbstkritik am trivialen Hüftumfang, derweil Heidi Klum – nee, die findet sich völlig perfekt, während Negah Amiri andauernd auf ihrer Nase herumhackt.

„Mount Everest“ nennt sie das angeblich unförmige Riechorgan zu Beginn der ARD-Reihe „Never ever“ (fünfmal 30 Minuten, ARD-Mediathek, ab 19. Juni WDR), und wäre die Gebirgsassoziation nicht Teil eines humoristischen Experiments, man müsste am Reflexionsvermögen der bildschönen Komikerin zweifeln. Beides jedoch – Selbstspiegelung und Humorbegabung – kennzeichnet ein fünfteiliges Online-Format, das gesellschaftliche Fragen auf persönlicher Ebene verhandelt.

Passt so was eigentlich zu meiner feministischen Haltung? Negah Amiri, Komikerin

Würde sie sich fürs Klima auf den Asphalt kleben, per LSD das Bewusstsein erweitern oder eben, wie erwähnt, operativ optimieren lassen? Never ever, zu Deutsch nie im Leben, lautet Amiris Prognose, die sie dann 30 Minuten pro Folge prüft. Und weil die gebürtige Perserin nach 18 ihrer 29 Jahre in der deutschen Mittelschicht gelernt hat, den Alltag mehrdimensional zu durchleuchten, ist ihr Mix aus Reportage, Talk, Sketch-Comedy und Stand-up sehenswert.

Das Prollige der studierten Rampensau ist wie ihr naives Unwissen („hat Schönheitswahn mit Social Media zu tun?“) zwar wohl nur gespielt. Wenn sie mithilfe angenehm divers ausgewählter Fachleute existenzielle Alltagsfragen ergründet, bleibt allerdings immer etwas Wissenswertes hängen, das die reflektierte Amiri, also uns alle, durchaus weiterbringen könnte – und dabei sogar lässig unterhält.