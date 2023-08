„Save the Date, Berlin!“ Die neue Tegeler Brücke wird freigegeben

„Save the Date für die Verkehrsfreigabe“, schreibt der Chef des Wasserstraßenneubauamtes, Rolf Dietrich, und klingt dabei so stolz wie andere Leute, die sonst eher „Save the Date“-Karten für ihre Hochzeitsparty verschicken. Anlass für das Fest im Berliner Westen: Das 20-Mio.-Bauwerk zwischen den Ortsteilen Siemensstadt und Tegel ist bald fertig.

Am 31. August, 11 Uhr, wird der Straßenverkehr von der aktuellen Behelfsbrücke (oben links im Bild) auf die neue Brücke verlegt. Zur Feier des Tages sendet Dietrich schöne Grüße an die Leserschaft der Tagesspiegel-Bezirksnewsletter und hat eine kleine Überraschung parat. Er so: „Ein Foto für Ihre Newsletter-Leser!“ Wir so: „Danke!“

„Auf unserem Instagram-Account wird’s eine Live-Übertragung für angemeldete Follower geben“, so Dietrich. weiter Hier die Adresse: www.instagram.com/wna_berlin/

Winter 2020. So sah die alte Brücke aus. © Wasserstraßen-Neubauamt Berlin

Gebuddelt wird seit 2020 und vorbei ist’s noch lange nicht. Erst müssen die Geh- und Radwege gebaut werden – auch unter der Brücke. Denn auf der nördlichen Seite verläuft der Kopenhagen-Radweg am Kanal künftig unter der Brücke lang: hier die Grafik.

Für Fans von Baustellenzeichnungen: Die Brücke verläuft von oben nach unten. Gut zu erkennen ist der neue, bunt eingezeichnete Radweg am Nordufer, der dann unter der Brücke verläuft. © Ausschreibung Wasserstraßen Neubauamt.

Bisher führt die Trasse oben auf den Damm – Radfahrer müssen die viel befahrene Bernauer Straße queren. Um die Umleitungsstrecke durch die benachbarte Gartensiedlung hatte es mächtig Ärger gegeben: Anwohner hatten die Privatstraße mit einem großen Zaun für Radfahrer versperrt.

Die Brücke wird täglich von 20.000 Autos und Bussen genutzt, die zwischen Tegel und Siemensstadt verkehren. In Zukunft wird die Brücke noch wichtiger, denn sie erschließt das neue 10.000-Leute-Viertel „Insel Gartenfeld“. Auch da soll’s bald losgehen.

