Schabowski, erkennbar schlecht vorbereitet und überfragt, greift nach dem Krenz-Papier, das, wie er sagt, der Presse bereits vorliegen müsse, beginnt daraus vorzulesen. Dabei fällt zum ersten Mal das berühmte „unverzüglich“, es steht bereits im Papier: Visa zur ständigen Ausreise seien „unverzüglich“ zu erteilen.

Ehrmann stellt erneut die Pass-Frage, erhält eine ausweichende Antwort, dann will es der Journalist Ralph T. Niemeyer von der Agentur DAPA noch mal genau wissen, offenbar unzufrieden mit der bisherigen Antwort: „Wann tritt das in Kraft?“ Es folgt Schabowskis berühmte Antwort, die das Ende der DDR einläutet: „Das tritt… nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich…“ Hertle weist allerdings darauf hin, dass diese Zuordnung nur auf Niemeyers Angaben beruhe und weder er noch der ebenfalls damit befasste Marcus Walker vom „Wall Street Journal“ bis heute jemand finden konnten, „der sich daran erinnern könnte beziehungsweise dies bestätigt hätte“. Brinkmann oder Schulz dürften es schon deswegen nicht gewesen sein, weil Schabowski auf die Frage hin nach links blickt, während die beiden „Bild“-Männer von ihm aus gesehen rechts saßen.

Bis hierhin lässt sich der Streit um die Urheberschaft der Fragen also weitestgehend anhand der Fernsehaufzeichnung klären. Bleibt das bedeutsame, für den Verlauf des Abends in Berlin sogar entscheidende Detail, für welche Grenzkontrollstellen die neue Regelung denn gelten solle. Die erste Frage dazu – „Auch in Berlin?“ - ordnet Hertle dem US-Journalisten Janowski zu, Schabowski reagiert darauf aber nicht. Es folgen zwei weitere, die entscheidenden Fragen zum selben Aspekt, leicht abgewandelt, wie die erste Frage kommen sie aus dem Off: „Sie haben nur BRD gesagt, gilt das auch für West-Berlin?“ – „Gilt das auch für Berlin-West? Sie hatten nur BRD gesagt?“ Schabowski blickt erneut ins Papier: „Also, doch, doch: ,Die ständige Ausreise kann über alle Grenzübergangsstellen der DDR zur BRD bzw. Berlin-West erfolgen.‘“ Der weitere Ablauf des Abends ist bekannt.

Aber wer hat die beiden Fragen nach West-Berlin gestellt? Schulz versichert in einem Schreiben an den Tagesspiegel, er sei es gewesen, Brinkmann habe nur dabeigesessen. So hatte er es schon in einem 1999 erschienenen Begleitbuch zu einer ARD-Dokumentation über den Mauerfall (Hans-Hermann Hertle/Kathrin Elsner: Mein 9. November. Nicolai-Verlag) geschildert, Brinkmann habe die Bedeutung von Schabowskis Worten anfangs gar nicht mitbekommen.

Dieser versichert umgekehrt, Schulz habe keine einzige Frage gestellt, sondern er, Brinkmann, habe, und dies gleich zweimal, nach West-Berlin gefragt. Er beruft sich zudem auf Schabowski, der die Situation ihm gegenüber bildlich so zusammengefasst habe: Ehrmann schoss mit seiner Frage den Ball in den Strafraum, Brinkmann schoss ihn ins Tor. Nach Schilderung Brinkmanns habe Hertle ihn nach dem Stimmenvergleich fürs Transkript, bei dem er nicht dabei gewesen sei, direkt befragt, ob ihm die Fragen korrekt zugeordnet worden seien, das habe er bestätigt.

Hertle wiederum beantwortet die Frage nach dem Beitrag einzelner Journalisten zum Mauerfall heute fast salomonisch: „Sie haben alle zusammen einen in der Frage der Inkraftsetzung der neuen Reiseregelung unvorbereiteten Günter Schabowski dazu gebracht, aus der Regelung, die sich in seinen Unterlagen befand, vorzulesen… und darin fanden sich auch die ,Signal-Worte‘: ,ab sofort’ und ,unverzüglich‘.“

Für die Erstellung der Tonabschrift der letzten Minuten von Schabowskis Pressekonferenz habe er seinerzeit einiges an Mühe und Sorgfalt verwandt. Auf der Abschrift aufbauend habe Marcus Walker von „The Wall Street Journal“ später noch Lücken ausfüllen können, „unser Ergebnis ist weitgehend das gleiche.“ Brinkmann sei auf der Pressekonferenz recht aktiv gewesen, habe „gleich zwei Fragen gestellt (etwa um Minute 20 herum und erneut etwa um Minute 35), so kann man seinen Stimmklang mit den Zwischenrufen vergleichen“. Und warum taucht Schulz nicht im Transkript auf? „Weil ich seine Stimme in dem Mitschnitt der Pressekonferenz nicht zu erkennen vermochte, nicht identifizieren konnte und mir auch von dritter Seite keine Hinweise auf eine Frage oder Zurufe von ihm während der Pressekonferenz vom 9.11.1989 vorlagen.“

