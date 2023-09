300 Wohneinheiten und eine Kita waren betroffen Trinkwasserleitung in Berlin-Lichtenberg repariert

In der Bernhard-Bästlein-Straße, Höhe der Hausnummer 18 in Berlin-Lichtenberg, ist am Donnerstagabend eine Trinkwasserleitung beschädigt worden. 300 Wohneinheiten und eine Kita waren deshalb von der Wasserversorgung abgeschnitten, wie die Sprecherin der Berliner Wasserbetriebe auf Anfrage mitteilte.

Wie ein Sprecher der Wasserbetriebe am frühen Freitagmorgen mitteilte, war der Schaden um kurz nach 02:00 Uhr behoben, bei allen Anwohnenden laufe wieder das Wasser. Es könne noch zu kleineren Verkehrseinschränkungen durch die Reparaturarbeiten kommen. Bei der betroffenen Leitung handelte es sich um eine alte Betonleitung mit einem Durchmesser von 10 Zentimetern, die im Laufe der Reparaturarbeiten ausgetauscht wurde, so der Sprecher.

Der Katastrophenschutz Lichtenberg war am Donnerstag vor Ort gewesen und hatte an beiden Enden der Straße Notfallzapfsäulen für die Anwohnerinnen und Anwohner eingerichtet. Auf X (ehemals Twitter) bat der Katastrophenschutzbeauftragte von Lichtenberg außerdem darum, ein Gefäß mitzubringen und gesundheitlich eingeschränkte Nachbarn mitzuversorgen.

Für Ältere und geheingeschränkte Personen wurde zudem eine Notversorgung eingerichtet und nächtliche Wasserrationen geliefert.