Die Berliner CDU hat Monika Grütters zur Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl gewählt. Die Landesvertreterversammlung der Partei stimmte am Sonnabend jedoch nur mit einem mäßigen Ergebnis von 69 Prozent für die Kulturstaatsministerin.

Gegen sie hatte Kevin Kratzsch kandidiert, der für die CDU im Wahlbezirk Friedrichshain-Kreuzberg-Prenzlauer Berg-Ost als Direktkandidat antritt. Er kam auf 29,2 Prozent. 1,8 Prozent der Stimmberechtigten enthielten sich.

Grütters warb in ihrer Antrittsrede dafür, mit ihr an der Spitze für am Wahltag auf allen politischen Ebenen starke Ergebnisse zu erzielen. „Ich will mit meiner Erfahrung und meinem Netzwerk dazu beitragen, dass die CDU nicht nur im Bundestag sondern auch im Abgeordnetenhaus und in den Bezirken zur stärksten Kraft wird.“

Zuvor hatte sich der Landesvorsitzende der Berliner CDU, Kai Wegner, für Grütters als Spitzenkandidatin stark gemacht. „Ich glaube, dass wir mit Monika Grütters sehr stark und kompetent aufgestellt sind und sie uns in allen zwölf Wahlkreisen etwas bringt.“ Es schmücke die Berliner CDU, Grütters am Bundeskabinettstisch zu sitzen. Davon könne man gemeinsam für die Wahl profitieren.

Die 59-Jährige kandidiert – anders als in den drei vorangegangenen Legislaturperioden – in diesem Jahr nicht in Marzahn-Hellersdorf, sondern in Reinickendorf als Direktkandidatin. Ihre Chancen, dort das Direktmandat zu erringen, gelten als hoch.

Jan-Marco Luczak auf Platz Zwei, Ottilie Klein auf Drei

Auf Platz zwei der Landesliste wählten die Parteivertreter den Tempelhof-Schöneberger Direktkandidaten Jan-Marco Luczak. Der rechtspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion war zuletzt vor allem durch seinen Einsatz gegen den Berliner Mietendeckel öffentlich aufgetreten, dessen Aus er durch die Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht entscheidend befördert hat.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Luczak kam ohne Gegenkandidaten auf ein Ergebnis von 93,4 Prozent der Stimmen. Luczak, der seinen Wahlkreis bereits dreimal direkt gewonnen hat, erklärte dies auch in diesem Jahr gerade wegen seiner Gegenkandidaten gegen Renate Kühnast (Grüne) und Kevin Kühnert (SPD) wiederholen zu wollen.

„Ich habe zwei Gegenkandidaten, von denen ich nicht will, dass sie an verantwortlicher Stelle im Bund Positionen übernehmen.“ Künast setze auf staatliche Bevormundung, so Luczak. Kühnert warf er eine Nähe zum Sozialismus vor. „Ich will nicht in einem Land leben, wo wir ernsthaft darüber diskutieren, Unternehmen zu enteignen.“

Auch Ottilie Klein, die im Bezirk Mitte direkt antritt, wurde ohne Gegenkandidaten auf den Listenplatz drei gewählt. Sie kam auf ein Ergebnis von 77,7 Prozent.

Kampf-Kandidatur der Ex-Senatoren um Platz

Mit Spannung erwartet wird die Wahl des vierten Listenplatzes. Um diesen Rang kommt es zu einer Kampfkandidatur. Wie erwartet, tritt neben dem vom Landesvorstand vorgeschlagenen Thomas Heilmann, ehemaliger Justizsenator der Stadt und seit 2017 Mitglied des Bundestages, auch der frühere Gesundheitssenator Mario Czaja an.

Mehr zum Thema Ringen um die Landesliste Die Berliner CDU lässt den Osten außen vor

Der Direktkandidat in Marzahn-Hellersdorf war vom Landesvorstand nicht für die Landesliste vorgeschlagen worden. Daneben treten auch der frühere Bundestagsabgeordnete Philipp Lengsfeld sowie die Pankowerin Manuela Anders-Granitzki an.