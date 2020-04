Das Warten hat ein Ende: Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hat sich am Freitag darauf festgelegt, dass das Abitur nach den Osterferien wie zuletzt geplant durchgeführt werden soll. Demnach sollen die Schulen vorher gründlich desinfiziert und diverse Vorsichtsmaßnahmen berücksichtigt werden: „Die Prüfungen finden statt“, sagte Scheeres am Freitagvormittag im Roten Rathaus.

Der Landesschülerausschuss und die großen Vereinigungen der Gymnasial- und Sekundarschulleiter hatten sich im Vorfeld dafür ausgesprochen, auf die Prüfungen zum Mittleren Schulabschluss und zum Abitur zu verzichten. Stattdessen sollte die Abiturnote anhand der Kursnoten aus den vier Semestern gebildet werden.

Für dieses sogenannte Durchschnittsabitur, auch „Anerkennungsabitur“ oder „Notabitur“ genannt, hatte auch Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) votiert. Dieses Votum hatte sie aber nach einer Sitzung der Kultusministerkonferenz am 25. März zurückgenommen.

Schon zuvor hatten sich die anderen drei Bundesländer festgelegt, deren Sommerferien ebenso früh anfangen wie die der Berliner: Brandenburg gab am Donnerstag bekannt, wie die Prüfungen abzulaufen haben. Für Berlins Prüfungen stehen solche Details noch aus.

Folgendes Prozedere ließ Scheeres' Amtskollegin Britta Ernst (SPD) allen Abiturschulen übermitteln:

Eintreffen der Schülerinnen und Schüler am Prüfungstag

Die Schule wird die Prüflinge auf elektronischem Weg über ein zeitlich gestaffeltes Eintreffen am Prüfungstag in der Schule informieren, um Gruppenbildungen zu vermeiden. Sollte eine Schülerin oder ein Schüler einen erkrankten Eindruck machen, insbesondere die typischen Symptome der Coronaerkrankung aufweisen, kann die Person nicht an der Prüfung teilnehmen und muss den Nachschreibetermin nutzen.

Prüfungsräume

Für die schriftlichen Prüfungen müssen alle geeigneten Räumlichkeiten der Schule, ggf. auch Turnhalle, Mensa oder Aula zur Verfügung gestellt werden. Es können auch Räumlichkeiten außerhalb des Schulgebäudes genutzt werden, wenn diese für die Durchführung von Prüfungen geeignet sind und die notwendigen Maßgaben eingehalten werden können. Dabei ist ein Mindestabstand der Schülerinnen und Schüler untereinander und auch von der aufsichtsführenden Lehrkraft von 1,5 Meter in alle Richtungen zu gewährleisten. Bei einer angenommenen Raumgröße von 60 Quadratmetern sollten sich nicht mehr als vier bis fünf Prüflinge sowie eine aufsichtsführende Lehrkraft in diesem Raum aufhalten.

Übergabe und Abgabe der Prüfungsunterlagen

Die Prüfungsunterlagen sowie Hilfsmittel sind unter Einhaltung der Hygienestandards und der Abstandsregeln an die Schülerinnen und Schüler anzureichen. Die Lehrkräfte sollten bei der Sichtung und der Übergabe der Prüfungsunterlagen nach Möglichkeit Handschuhe tragen. Die Abgabe der Prüfungsklausuren und der Aufgabenstellung erfolgt durch die Schülerinnen und Schüler unter Einhaltung der Abstandsregeln.

Verlassen der Schule und des Schulgeländes

Die Schülerinnen und Schüler sind angehalten, das Schulgebäude und das Schulgelände unmittelbar nach Abgabe der Prüfungsunterlagen zu verlassen. Ein - zwar verständlicher - Austausch über die Prüfungen zwischen den Schülerinnen und Schülern in Gruppen ist zu unterbinden.