Absage nach Demonstration 40 Menschen gehen gegen rechtes Konzert in Berlin-Weißensee auf die Straße

Ein geplantes rechtes Konzert in Berlin-Weißensee konnte am Samstagabend offenbar durch eine Gegendemonstration verhindert werden.

Wie ein Polizeisprecher dem Tagesspiegel am Sonntag bestätigte, fand am Samstag gegen 19 Uhr eine Kundgebung unter dem Motto „Stoppt das rechte Konzert in Weißensee“ statt. Dazu sollen sich rund 40 Personen an der Ecke an der Ecke Storkower Straße/Greifswalder Straße ein. Nachdem das Konzert tatsächlich abgesagt wurde, sei die Demonstration gegen 20.20 Uhr beendet worden, erklärte der Sprecher. Besondere Vorkommnisse habe die Polizei nicht registriert.

Nach Tagesspiegel-Informationen sollte das Konzert in der Eventlocation „Silver“ stattfinden, welche etwa 15 Gehminuten vom Ort der Demonstration entfernt liegt. Auftreten sollten die Gruppen Bombecks, Bullenschubser und Schuldspruch.

Zur Startseite